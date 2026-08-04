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Камерунец ще пише песен с български ритми

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Ричард Бона СНИМКА: Фейсбук/Официален профил

Камерунският изпълнител Ричард Бона ще пише песен, свързана с българските ритми. Той е у нас, за да закрие Международния джаз фестивал в Боровец. 

Той разказа интересна история. Преди години, докато спял по време на полет, започнал да чува гласове. 

„Отварям си очите и чувам, че всички пътници пеят. Оказа се, че това са изпълнителите от „Мистерията на българските гласове", добави музикантът пред БТА и изрази радост от красотата на българските песни.

Бона е световноизвестен басист, певец и композитор. Смятан е за един от най-виртуозните джаз басисти на своето поколение. Сред най-популярните му албуми са Scenes from My Life, Reverence, Munia: The Tale, Tiki, The Ten Shades of Blues и Heritage (2016). 

Дълги години е свирил на орган в храм, в който майка му е била певица, след което и самият той започва да пее. 

Бона разказа, че изпълнява музика, която идва от сърцето му. 

„По време на цялото си пътуване из Европа, Америка и целия свят научих едно: хората, които трябва да те вдъхновяват, са различни от теб", посочи изпълнителят. 

Ричард Бона СНИМКА: Фейсбук/Официален профил
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