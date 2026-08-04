Горещо лято и страсти в романите на феномена Ела Мейс

От #BookTok до световните класации: възходът на Ела Мейс в последните години в книжната общност от милиони читатели е очевиден.

А писателката признава, че обича да създава истории и герои, които носят усмивки и в които всеки може да открие част от себе си: "Какво обичам най-много ли? Да избягам от реалния живот, за да намеря онези малки магически моменти и да ги опиша в книга. Харесва ми как романите ми имат силата да откраднат притесненията ви, да усмихнат лицето ви, дори когато усмивката е последното нещо, за което мислите." В България романите на Ела Мейс се издават от „КнигаТа" и могат да се поръчат от електронния магазин на издателството: https://www.knigatabg.com/. Те са подходящи за развлекателно лятно четиво на плажа или в хамака на горска поляна.

„Да обичаш Джейсън Торн" запознава с Олив – новоизгряваща писателка, която се натъква на своята детска любов Джейсън, който пък е станал филмова звезда. Романът й е одобрен за сценарий на филм, а, разбира се, Джейсън Торн е поканен да изиграе главната роля. Не след дълго двамата са въвлечени в серия от събития, чрез които ще двамата преоткрият какво означават един за друг. И да, книгата съдържа много горещи сцени, характерни за жанра на книгата.

В „Да мразиш Адам Конър" главната героиня Луси е най-добрата приятелка на Олив от първата книга на Ела Мейс – "Да обичаш Джейсън Торн". Ела Мейс така обиква дръзката и нахакана Луси, че създава специална история за нея. Адам Конър е млад, перспективен и горещ актьор, носител на "Оскар", който става съсед на Олив и Джейсън Торн. А при тях се налага да поостане Луси – изоставена от бившето си гадже. Така че когато тя решава да надникне през оградата, за да зърне Адам, надявайки се да е без блуза или по бански, без да се усети... полита в двора му и е арестувана. Комичният инцидент донася главоболия за Луси, а началото на връзката й с Адам не е каквото всяко момиче би си пожелало... и все пак, ще стане ли Адам героят на Луси в нейната лична история или проклятието, което тя самата си е внушила, че я преследва, ще тегне над младата жена.

„Чарли, любов и клишета" е най-актуалната книга от авторката. Историята ни запознава с Чарли, която работи във фирмата на баща си, но това не прави живота й по-лесен. Тя е от хората, които се стараят винаги всички да са доволни – клиентите, роднините, приятелите... Чарли помни рождените дни на колегите и купува торта в офиса за всеки празник. И въпреки това баща й все още издига в култ сестра ѝ. Така че Чарли не се изненадва, когато един ден баща й й представя новия управител на екипа на Чарли. Но това, което я изненадва, е, че новият шеф е... нейният човек. Мъжът, с когото се е срещнала преди шест години и за когото не спира да мисли.