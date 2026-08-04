Леонардо ди Каприо и Джеф Безос с общ проект за спасяване на застрашени видове

Леонардо ди Каприо и Джеф Безос обединяват усилия в инициатива на стойност 200 млн. долара за спасяването на някои от най-застрашените видове в света.

Носителят на „Оскар“ и основателят на Amazon стартираха Phoenix Species Project, като поеха ангажимент да осигурят 200 млн. долара за подпомагане на възстановяването на 100 от най-критично застрашените видове в света в 30 държави.

Половината от тези средства идват от Bezos Earth Fund, а останалите 100 млн. долара – от организацията Re:wild на Леонардо ди Каприо и д-р Уес Секрест, с подкрепата на звездата от „Титаник“, Age of Union и Todd Graves Family Foundation.

„В продължение на десетилетия учени, коренни народи, местни общности и лидери в областта на опазването на природата са на предната линия в защитата на околната среда. Изследванията показват ясно, че видовете, застрашени от изчезване, често са тези, които поддържат някои от най-важните екосистеми в света“, заяви Леонардо ди Каприо.

„Когато защитаваме тези видове, ние защитаваме и горите, влажните зони, тревните площи и океаните, от които те зависят. Phoenix Species Project има потенциала да промени значително начина, по който подхождаме към опазването на природата и борбата с климатичната криза в глобален мащаб. Създавайки най-голямата благотворителна инициатива в историята, посветена на възстановяването на критично застрашени видове на различни континенти, благодарение на трансформиращото дарение от Bezos Earth Fund, имаме възможност да постигнем траен ефект там, където е най-необходимо“, добави той.

В продължение на десетилетия актьорът е активен защитник на опазването на планетата. В края на 90-те години той създава Leonardo DiCaprio Foundation, насочена към повишаване на екологичната осведоменост.

Основите на Phoenix Species Project са поставени през 2021 г., когато Ди Каприо и Секрест се срещат с Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес Безос, заместник-председател на Bezos Earth Fund.

В сътрудничество с Комисията за оцеляване на видовете към Международния съюз за опазване на природата (IUCN) те са избрали 100 вида, включващи бозайници, земноводни, влечуги, птици, риби, безгръбначни и растения, сред които златокоронованият сифака, китоподобната риба Rhina ancylostoma и зеленият саламандър от дефилето Хикъри Нът, предаде БГНЕС.