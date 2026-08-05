Младата Виктория Маркова – гордост за България на световния арфов конгрес

Световният арфов конгрес е най-престижният форум в света на арфата, който събира арфисти от всички краища на света. Част от тях са избрани за активно участие след изключително строга селекция и конкурс, оценяван от световноизвестни професори по арфа, а други присъстват, за да споделят вдъхновението, знанията и магията на този уникален музикален празник.

Тази година конгресът се проведе в Торонто, Канада, от 28 юли до 3 август. Само няколко дни преди заминаването на Виктория Маркова обаче се наложи тя да претърпи спешна операция от апендицит. От сърце благодарим на Д-р Мартин Николов и целия екип на III-та Хирургия в УМБАЛСМ „Пирогов" за професионализма, грижите и отдадеността, благодарение на които Виктория се възстанови бързо и успя да отпътува за Торонто, за да вземе участие в Световния арфов конгрес. Виктория Маркова

Още през 2019 г., едва 14-годишна, Виктория Маркова беше избрана за активно участие в това престижно международно събитие – огромно признание за нейния талант, упорит труд и отдаденост. Да бъдеш одобрен за участие в програмата на Световния арфов конгрес е чест, която се постига след изключително строга международна селекция и конкурс, оценяван от световноизвестни професори по арфа.

Оттогава, през 2021, 2022, 2024, 2025 и 2026 г. (онлайн и присъствено), Виктория неизменно участва активно в програмата на Световния арфов конгрес с рецитали, концерти и майсторски класове. Сред тях са майсторските класове на Александър Болдачов и проф. Нанси Алън (The Juilliard School), програмата Youth Focus и Spectrum, като всеки път достойно представя България на световната арфова сцена. През годините Виктория е доказала своя изключителен талант с множество престижни национални и международни отличия

Виктория Маркова е единствената българска арфистка, която в продължение на поредни издания е одобрявана и официално канена за активно участие в програмата на Световния арфов конгрес – признание за нейния висок професионализъм, артистичност и постоянство.

През годините Виктория е доказала своя изключителен талант с множество престижни национални и международни отличия. Нейните успехи са плод на талант, всеотдайност и неуморен труд и са повод за гордост както за българската музикална общност, така и за България.