Меморандум за стратегическо партньорство в кандидатстването за Европейска столица на културата през 2032 г. подписаха Габрово и Велико Търново.

Кметовете Даниел Панов и Таня Христова се срещнаха символично на 150-годишния моста на Колю Фичето в родното му Дряново, за да демонстрират приемственост и нов тип взаимодействие в името на обща кауза - успешно представяне на Централна Северна България с уникални културни проекти , традиции, креативни инициативи и събития. Търново и Габрово заедно ще се борят за Европейска културна столица СНИМКА: Дима Максимова

В продължение на 1 г. са правени анализи и в крайна сметка се стигнало до извода, че обединението носи успех.

"Защо точно тук - на моста на Колю Фичето в Дряново, строен през 1871 г. , защото сборът от числата на тази година е 16 и 2 г. ще работим за тази кандидатура 2032 г., така 16 х2 е 32", послужи си с аргумент от нумерологията Панов. Но това обединение е създадено още от ЕС с програмата за регионите, която върви и в момента", посочи Даниел Панов. Той изброи редица важни стратегически проекти, в които Габрово и Търново си сътрудничат, като изграждането на европейски коридор 9, възраждането на Летище Горна Оряховица, пък и подкрепата, която Габрово даде за Велико Търново във втория етап на конкурса за европейска културна столица през 2019 г. Търново и Габрово заедно ще се борят за Европейска културна столица СНИМКА: Дима Максимова

Тъй като регламентът на инициативата не позволява обща кандидатура на две общини, апликацията ще внесе Габрово, а старата столица ще е регионален стратегически партньор. Екипите на двата града се обединяват и ще изготвят обща концепция за събития и културни проекти. Така Велико Търново ще даде добавена стойност на номинацията на Габрово в оспорваната конкуренция с останалите български кандидати.

"В този момент, в който сякаш е модерно да се разделяме и да се делим в някакви общества, видими и невидими, ние хората и политиците на двата изключително значими за развитието на културата, индустрията и общностните инициативи града показват нещо различно - един модел, който дава шанс на обединението и на истинското партньорство. Това не е партньорство, което ще дели пари, а ще обединява определена група от хора и ще даде възможност на региона да се превърне в място, в което хората избират да живеят и да осъществяват своите мечти, посочи Таня Христова. Търново и Габрово заедно ще се борят за Европейска културна столица СНИМКА: Дима Максимова

"Габрово е един смел град, пръв в дръзките и нестандартни инициативи, град на предприемачество, които се надявам да продължи да се развива все така успешно. Надявам се, че успехът е в способност този град да създава и да капитализира устойчиви партньорства", каза Таня Христова.