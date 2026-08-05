Търново и Габрово заедно ще се борят за Европейска културна столица

Меморандум за стратегическо партньорство в кандидатстването за Европейска столица на културата през 2032 г. подписаха Габрово и Велико Търново.
Кметовете Даниел Панов и Таня Христова се срещнаха символично на 150-годишния моста на Колю Фичето в родното му Дряново, за да демонстрират приемственост и нов тип взаимодействие в името на обща кауза - успешно представяне на Централна Северна България с уникални културни проекти , традиции, креативни инициативи и събития.
В продължение на 1 г. са правени анализи и в крайна сметка се стигнало до извода, че обединението носи успех.
"Защо точно тук - на моста на Колю Фичето в Дряново, строен през 1871 г. , защото сборът от числата на тази година е 16 и 2 г. ще работим за тази кандидатура 2032 г., така 16 х2 е 32", послужи си с аргумент от нумерологията Панов. Но това обединение е създадено още от ЕС с програмата за регионите, която върви и в момента", посочи Даниел Панов. Той изброи редица важни стратегически проекти, в които Габрово и Търново си сътрудничат, като изграждането на европейски коридор 9, възраждането на Летище Горна Оряховица, пък и подкрепата, която Габрово даде за Велико Търново във втория етап на конкурса за европейска културна столица през 2019 г.
Тъй като регламентът на инициативата не позволява обща кандидатура на две общини, апликацията ще внесе Габрово, а старата столица ще е регионален стратегически партньор. Екипите на двата града се обединяват и ще изготвят обща концепция за събития и културни проекти. Така Велико Търново ще даде добавена стойност на номинацията на Габрово в оспорваната конкуренция с останалите български кандидати.
"В този момент, в който сякаш е модерно да се разделяме и да се делим в някакви общества, видими и невидими, ние хората и политиците на двата изключително значими за развитието на културата, индустрията и общностните инициативи града показват нещо различно - един модел, който дава шанс на обединението и на истинското партньорство. Това не е партньорство, което ще дели пари, а ще обединява определена група от хора и ще даде възможност на региона да се превърне в място, в което хората избират да живеят и да осъществяват своите мечти, посочи Таня Христова.
"Габрово е един смел град, пръв в дръзките и нестандартни инициативи, град на предприемачество, които се надявам да продължи да се развива все така успешно. Надявам се, че успехът е в способност този град да създава и да капитализира устойчиви партньорства", каза Таня Христова.