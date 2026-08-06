Лекарка загърбва професията си, за да намери любовта на живота си

Сюжетът е вдъхновен от истинската история на авторката

Ани, израснала на ветроходна лодка насред океана, заобиколена от морски създания, звезди и най-добрия си приятел Евън, винаги е знаела, че е различна. Родителите ѝ са щастливи с нетрадиционния начин на живот въпреки неразбирането на хората. Когато опустошително цунами връхлита крайбрежието на Британска Колумбия, Ани оцелява, но от родителите ѝ няма следа. Закотвена на сушата, тя копнее за водата, но не смее да я доближи.

Така започва историята в дебютния роман на Кели Андерсън - “Песента на дълбините”. У нас той излиза на книжния пазар на 11 август, заедно със световната премиера, под логото на “Хермес”.

Авторката

всъщност

не е писател

по професия,

а семеен лекар с над 15 години опит. Също така е и сертифициран преподавател по творческо писане и автор на медицински статии за престижни издания.

Сюжетът в романа се заплита, когато един ден на брега се появява блед мъж на име Уокър. Той няма спомени кой е, нито как се е озовал там. Докато се опитва да разбере повече за него, Ани постепенно се влюбва. Но точно когато започват връзка, Евън се връща в живота ѝ, а Уокър внезапно изчезва.

Шест години по-късно Ани работи като лекар и живее в големия град с Евън. Внезапно обаче чува специфичния звук, който винаги е свързвала с Уокър. У нея се прокрадва надежда, че той все още е жив. За да го открие обаче, Ани трябва да изостави живота в града и кариерата си. И да се върне към най-голямата си любов - морето. Единствено така ще разбере какво се е случило с Уокър и родителите ѝ.

Авторката на романа разказва в интервю, че докато работи на смени

в спешното

отделение като лекар,

се е чувствала

откъсната

от света

и собствената си същност. “Никога не съм възнамерявала да напиша роман, но една зимна утрин, докато шофирах, слънцето ме заслепи и образът на Уокър изникна в съзнанието ми. Като символ на метаморфозата. Нуждаех се от промяна и тя започна с написването на първите редове от “Песента на дълбините”, разказва Кели Андерсън. Така се отказва от работата в спешното и академичната кариера, но се посвещава на медицината като личен лекар, което ѝ носи много по-голямо удовлетворение.

