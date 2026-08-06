Лекарка загърбва професията си, за да намери любовта на живота си

Сюжетът е вдъхновен от истинската история на авторката
Ани, израснала на ветроходна лодка насред океана, заобиколена от морски създания, звезди и най-добрия си приятел Евън, винаги е знаела, че е различна. Родителите ѝ са щастливи с нетрадиционния начин на живот въпреки неразбирането на хората. Когато опустошително цунами връхлита крайбрежието на Британска Колумбия, Ани оцелява, но от родителите ѝ няма следа. Закотвена на сушата, тя копнее за водата, но не смее да я доближи.
Така започва историята в дебютния роман на Кели Андерсън - “Песента на дълбините”. У нас той излиза на книжния пазар на 11 август, заедно със световната премиера, под логото на “Хермес”.
Авторката
всъщност
не е писател
по професия,
а семеен лекар с над 15 години опит. Също така е и сертифициран преподавател по творческо писане и автор на медицински статии за престижни издания.
Сюжетът в романа се заплита, когато един ден на брега се появява блед мъж на име Уокър. Той няма спомени кой е, нито как се е озовал там. Докато се опитва да разбере повече за него, Ани постепенно се влюбва. Но точно когато започват връзка, Евън се връща в живота ѝ, а Уокър внезапно изчезва.
Шест години по-късно Ани работи като лекар и живее в големия град с Евън. Внезапно обаче чува специфичния звук, който винаги е свързвала с Уокър. У нея се прокрадва надежда, че той все още е жив. За да го открие обаче, Ани трябва да изостави живота в града и кариерата си. И да се върне към най-голямата си любов - морето. Единствено така ще разбере какво се е случило с Уокър и родителите ѝ.
Авторката на романа разказва в интервю, че докато работи на смени
в спешното
отделение като лекар,
се е чувствала
откъсната
от света
и собствената си същност. “Никога не съм възнамерявала да напиша роман, но една зимна утрин, докато шофирах, слънцето ме заслепи и образът на Уокър изникна в съзнанието ми. Като символ на метаморфозата. Нуждаех се от промяна и тя започна с написването на първите редове от “Песента на дълбините”, разказва Кели Андерсън. Така се отказва от работата в спешното и академичната кариера, но се посвещава на медицината като личен лекар, което ѝ носи много по-голямо удовлетворение.