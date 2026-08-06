Франциско Гоя: от ранните му графики до най-значимите творби в “Квадрат 500”

В изложбата е включена и творба на Салвадор Дали

Последния от старите майстори и първия от модерните творци - така наричат легендарния испански живописец и график Франциско Гоя. А как започва да твори в изкуството и кои са едни от най-значимите му произведения, показва Националната галерия “Квадрат 500” в забележителната изложба “Франсиско Гоя. Сънища на будния разум”.

В 21 графики от колекцията на галерията посетителите ще проследят развитието на автора – от ранните му офорти, повлияни от Диего Веласкес, до произведенията, с които се утвърждава като един от най-острите социални коментатори в историята на изкуството. Живял между 1746 и 1828 г., творчеството на Гоя служи като мост между класическия стил на епохата и радикалния модернизъм, оказвайки огромно влияние върху направления като романтизма, импресионизма и експресионизма.

В експозицията са включени творби от четирите най-известни графични серии на Гоя - “Капричос”, “Бедствията на войната”, “Тавромахия” и “Диспаратес”. В първата, публикувана през 1799 г., той осмива църквата, инквизицията, аристокрацията и моралния упадък на обществото, поради което е била забранена за показване. Представени са седем графики от тази серия. Графика на Франсиско Гоя - "И това също", лист № 45 от серията „Ужасите на войната”, 1810–1820 г.

Сред акцентите е и офортът “Затворник. Задържането е толкова варварско, колкото и престъплението” от серията “Бедствията на войната”, която Гоя започва около 1810 г. и се връща към нея около 1820 г., но не е била публикувана от художника приживе. А произведението е уникално, защото е рядко срещано в световните музейни и частни колекции.

Посетителите ще могат да видят още пет графики от “Тавромахия”, отразява интереса на художника към бикоборството. Те съчетават крещящата жестокост на коридата с възхищението от умението и вълнуващото действие на игрите.

Изложени са четири листа от серията “Диспаратес”, сред които емблематичните “Глупостта на младите бикове” и “Начин на летене”.

Експозицията е допълнена с творба на Салвадор Дали, посветена на Гоя и серията “Капричос”.