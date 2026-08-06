Кои са забравените божества по нашите земи? Показва ги Археологическият музей

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Как древните общества са си обяснявали света чрез митове и култове? Разказът започва от праисторическите пластове на вярата (като Великата богиня майка) и преминава през Тракийския конник, античния гръцки Пантеон и римската епоха в изложбата “Забравените божества”.

Тя включва 213 редки експоната от фондовете на Националния археологически институт с музей при БАН, като много от предметите са реставрирани специално за проекта и ще бъдат показани пред публика за първи път. Експозицията е структурирана в три основни тематични раздела. Снимки: Светослав Станчев (НАИМ-БАН)

Над 137 от артефактите илюстрират римската религия (I-IV в.). Сред тях има бронзови статуетки, оброчни релефи и изображения на: Юпитер, Юнона, Минерва, Марс, Дионис и Бакхус, както и на Фортуна (на късмета), Конкордия (на съгласието), Немезида (на възмездието) и Виктория (на победата).

Експозицията е структурирана в три основни тематични раздела. Първият е посветен на ранноземеделската праисторическа религия, поставяща акцент върху култа към природата и Великата богиня майка.

Вторият разглежда тракийската култура, а третият проследява римската епоха и утвърждаването на античната градска култура по българските земи.