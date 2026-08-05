Faithless за първи път в София с голямо лайв шоу след новото начало на групата

Една от най-влиятелните формации в историята на електронната музика - Faithless, ще гостува за първи път в София и ще направи концерт на 13 август на сцената на Vidas Art Arena в Борисовата градина. Шоуто е част от новото световно турне на британската група, в което отново отдават почит на емблематичния си вокал Maxi Jazz, който си отиде от този свят през 2022 г.

Още с дебютния си албум Reverence през 1996 г. триото, съставено от Sister Bliss, Rollo Armstrong и Maxi Jazz, промени представите за електронната музика, като смеси хаус, транс, трип-хоп и философски текстове. Песни като Insomnia, God Is a DJ, We Come 1, Salva Mea и Mass Destruction се превърнаха в саундтрак на 90-те и началото на новия век, а звученето им и днес остава разпознаваемо както на фестивални сцени, така и в клубовете по целия свят.

За повече от четвърт век кариера Faithless продават над 20 милиона албума, имат десет сингъла в британския Топ 10, шест албума в Топ 5, три от които достигат първото място, а музиката им е стриймвана близо милиард пъти в дигиталните платформи.

След смъртта на Maxi Jazz през декември 2022 г. мнозина смятаха, че историята на Faithless е приключила. Вместо това Sister Bliss и Rollo избраха да продължат, превръщайки всяко следващо участие в почит към човека, чийто глас се превърна в запазена марка на групата. Новите концерти не се опитват да заменят Maxi Jazz, а отдават заслужено уважение на наследството му, като съчетават архивни вокали, специални гост-изпълнители и нова сценична концепция.

Още през 2020 г., в разгара на пандемията, Faithless издадоха седмия си студиен албум All Blessed. В него не участва Maxi Jazz, а според Sister Bliss албумът носи послания за съпричастност, човечност и единство в един все по-разделен свят. Именно тези идеи остават в основата и на новите концертни спектакли.

Публиката в София ще чуе на живо едни от най-големите хитове на групата, сред които Insomnia и God Is a DJ. Шоуто е подготвено със специална сценография на дългогодишния сценичен дизайнер Jvan Morandi, работил и с Jean-Michel Jarre, а организаторите обещават мащабна продукция, която да пресъздаде атмосферата на най-големите европейски фестивали.