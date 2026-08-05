След половин милион зрители най-сетне и в София пристига най-добрият имитатор на Майкъл Джексън

Единственият артист, официално признат от семейството на Майкъл Джексън като най-добрия имитатор на легендата - Лени Джей, идва за първи път в България. Той ще направи в София впечатляващ спектакъл, посветен на Майкъл Джексън.

Шоуто се казва This is Michael (“Това е Майкъл”) и в него участва международен състав от танцьори и музиканти, които пеят вечните хитове на певеца.

От 2010 г. Лени Джей започва да пресъздава образа на Джексън. Дълги години преди това изучава вокалната техника и танците на поп иконата. Днес е известен със забележителната си способност да пресъздава специфичния вокален диапазон и сложната хореография на Краля на поп музиката. Всички движения, емблематични пози и прочутата “лунна стъпка” той ги пресъздава с абсолютна точност, а в шоуто са допълнени от модерна сценография, визуални ефекти и оригинални костюми.

Роден и израснал в Бразилия, Лени Джей в момента живее и работи в Милано. Досега с шоуто си за Майкъл Джексън е обиколил десетки държави от Европа до Латинска Америка, където го е представял на най-големите стадиони и престижни театри. Гледано е от над 500 хиляди зрители, а у нас ще бъде в зала 1 на НДК на 2 април догодина.

