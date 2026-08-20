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Какво ще гледаме на столичните сцени през новия сезон

Димитър Стайков

[email protected]

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Самуел Финци е неузнаваем във "Вакханки" на Явор Гърдев.

Докато вратите на софийските театри са затворени за зрители, в репетиционните тече трескава подготовка за новия сезон.

Някои все още пазят част от плановете си за есента, други вече анонсират първите нови постановки, които ще се срещнат с публиката. Касите на повечето отварят още в края на август. Първите информации за сезон 2026/2027 показват две тенденции. От една страна, са големите литературни и европейски проекти, международните режисьори и мащабните ансамблови спектакли. От другата - камерни истории за самотата, любовта, идентичността и опита на човек да бъде разбран, подкрепен и обичан.

Народният театър:

Господинов,

Лоренци и

Явор Гърдев

Най-конкретна засега е програмата на Народния театър “Иван Вазов”. Първата обявена премиера за сезон 2026/2027 е “Свръхпредел” от британската драматуржка Били Колинс в постановка на Надя Панчева. Моноспектакълът на Мартина Пенева е планиран като едно от първите нови събития след началото на сезона.

Мартина Пенева (втората от дясно на ляво) започна репетиции по моноспектакъла си “Свръхпредел”
Мартина Пенева (втората от дясно на ляво) започна репетиции по моноспектакъла си “Свръхпредел”

Били Колинс е автор, чиито текстове често се занимават със съзряването, семейството и куиър идентичността. “Свръхпредел” обещава поредица от необичайни истории, разказани в също толкова необичайна форма – избор, който насочва Народния театър към съвременна драматургия и към публика, която не се разпознава непременно в традиционния класически репертоар.

Голямото събитие

на есента вероятно

ще бъде

“Физика на тъгата”

по романа на Георги Господинов. Режисьор е словенецът Йерней Лоренци, който се завръща в Народния театър след “Орфей”.

Актьорите, които участват във “Физика на тъгата”, четат текста с режисьора Лоренци и с автора на романа Георги Господинов. СНИМКИ: НТ “ИВАН ВАЗОВ”
Актьорите, които участват във “Физика на тъгата”, четат текста с режисьора Лоренци и с автора на романа Георги Господинов. СНИМКИ: НТ “ИВАН ВАЗОВ”

Драматургичната версия е на Дино Пешут и Лоренци, сценографията - на Бранко Хойник, костюмите - на Белинда Радулович, а музиката - на Жига Хрен. Премиерата е отбелязана за октомври. В спектакъла участват Валентин Ганев, Теодора Духовникова, Параскева Джукелова, Албена Ставрева, Радена Вълканова, Христо Петков, Веселин Мезеклиев, Стелиан Радев, Александър Тонев, Анета Иванова, Василена Винченцо, Дарина Радева, Димитър Николов и Константин Еленков.

Репетициите започнаха още през юни, а екипът ще се върне в залите на 1 септември. Така романът на Господинов, изграден от лични и колективни спомени, митологии и “капсули на времето”, ще се срещне с характерния за Лоренци ансамблов театър - театър на разказа, музиката, паметта и актьорското присъствие.

Официалният репертоар на Народния театър за есента включва и вече създадени в края на предишния сезон спектакли като “Скъперникът” на Слободан Унковски и “Малката Англия” на Диана Добрева. В афиша присъстват още “Глембаеви”, “Медея”, “Венецианският търговец”, “Розенкранц и Гилденстерн са мъртви”, “Ария на съперницата”.

Международните проекти на Народния театър ще достигнат своята кулминация чрез спектакъла “Вакханки” от Еврипид, режисиран от Явор Гърдев за сцената на античния театър в Епидавър. Българското участие включва Самуел Финци като Тирезий, Леонид Йовчев като Дионис, както и Иван Юруков, Мартин Димитров, Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Керанова и Иван Николов.

Театър “София”:

юбилеен 60-и сезон

с временен директор и

нова (вероятно) сцена

След 4 г. номадски живот с пренасяне на декори и реквизит, може би през новия сезон голямата зала ще е готова за среща с публиката.

“Любов и други аварии” е сред най-гледаните спектакли на театър “София”.
“Любов и други аварии” е сред най-гледаните спектакли на театър “София”.

Юбилейният спектакъл за 60-годишнината е поверен на Маргарита Младенова и е с работно заглавие “Корени” - интерпретация на драматургични текстове, поставяни през годините в театъра.

Интересното е, че Младенова още отсега подчертава какво няма да бъде спектакълът. По думите ѝ пред БТА това няма да бъде ретроспекция или музей на спомените, а опит да бъде уловен духът на театъра. Спектакълът няма да има традиционен сюжет, а ще е изграден като авторска композиция върху литературни текстове, документални свидетелства, актьорски спомени, философски пластове, музика и сценични образи, които изграждат асоциативна драматургия.

Театър “София” вече е готов и с още една премиера - “Уроци” от американския драматург Чарлс Еверед. Постановката е на Надя Панчева, преводът - на Харалампи Аничкин, сценографията - на Ясмин Манделли. В спектакъла участват Елеонора Иванова и Михаил Милчев. Историята започва като урок по актьорско майсторство, но постепенно се превръща в опасен опит на двама души да стигнат до истината един за друг. По думите на режисьорката спектакълът е за нуждата човек “да бъде срещнат без роля” и за почти невъзможния момент, в който някой действително го вижда в този образ.

Изобилие в Театър 199

За режисьорката Надя Панчева се очертава много силен сезон с хеттрик на три различни сцени. Освен “Свръхпредел” в Народния театър и “Уроци” в Театър “София” тя започна репетиции на “Приземена” от Джордж Брант в Театър 199.

Владо Карамазов и Кристина Янева в представлението “Чест” на Театър 199.
Владо Карамазов и Кристина Янева в представлението “Чест” на Театър 199.

“Приземена” е силна съвременна пиеса, реализирана по сцените на десетки театри по света. Джордж Брант изследва теми като цената на избора, моралната отговорност и силата на човешката психика. Ролята е поверена на Боряна Йовчева, която нашумя с нетрадиционния спектакъл на Народния театър “Жената конбини”. Премиерата се очаква през октомври.

След като избухна през лятото със спектакъла “Както в най-добрите дни” по пиесата на младия италиански автор Диего Плеутери и режисурата на Марий Росен, Театър 199 ще даде възможност на всички зрители, които чакаха на опашка и останаха без места, да го видят през новия сезон, програмирайки го по-интензивно. На сцената са Севар Иванов и Теодор Кисьов. Театър 199 предлага богата програма с постановки, които сигурно ще се превърнат в явления. Повечето са привлекли или са уговорили участието на звезди от столичните театри. Ще продължи появата на “Боклук”, съединила режисурата на Ивайло Христов с прекрасните Елена Телбис, Анастасия Лютова, Светлана Янчева и Весела Бабинова. Актрисите взеха колективна награда за женска роля в Шумен 2022, приза на публиката, както и “Аскеер 2021” за най-добро представление и за съвременна българска драматургия. Анастасия Лютова е омайваща в моноспектакъла “Годината на магическото мислене” от Джоан Дидиън, театър върху едноименната книга с биографична изповед.

Катя Петрова режисира “Животът пред теб” от Ромен Гари с участието на Вяра Коларова, Йордан Тинков, Антон Димитрачков, Велислава Маринкова и Тони Николов.

Как се събират толкова

много хора на малката сцена,

ще разберем.

Ивайло Христов режисира в очевидно любимия му театър “Заешка дупка” от Дейвид Линдз-Абер с Кристина Янева, Елена Телбис, Меглена Караламбова, Марио Топалов и Валери Йорданов, който спечели “Аскеер 2014” за поддържаща роля.

Текст против влиянието на рекламата в “Засекретено изследване” от Иван Вирипаев е привлякъл Иван Добчев. Участват Снежина Петрова, Даниел Цочев, Стефан Саръиванов, Нора Малинова и Ралица Воденичарова.

Ивайло Христов продължава да търси сцената на Театър 199 с “Новата танцувална зала” от Енда Уолш, привличайки Светлана Янчева, Кристина Янева, Елена Телбис и Теодор Кисьов. Женските чувства се раздиплят, поръсени с ирландски хумор.

Ивайло Христов и Атанас Атанасов в “Последната нощ на Сократ”
Ивайло Христов и Атанас Атанасов в “Последната нощ на Сократ”

Най-после Ивайло Христов напуска режисьорския пост и излиза на сцената в страхотното представление “Последната нощ на Сократ” от Стефан Цанев. Режисьор е Съни Сънински, партньор му е Атанас Атанасов. Този спектакъл маркира 60 години на Театър 199.

Ива Тодорова спечели сума награди с “Приятно ми е, Ива”. Стефка Янорова дава живот на пиесата “Слон в стаята” на колежката си Елена Телбис, която е и режисьорът. Милко Йовчев затвърждава моноформата в “Списък на всички страхотни неща” от Дънкан Макмилан. Касиел Ноа Ашер е режисьор и участник в “Театър, любов моя” от Валери Петров. На сцената вече 10 години са и Красимира Кузманова, Лилия Маравиля, Стефка Янорова. Колективна награда във феста във Враца през 2025 г. печели “Тортила Флет” по Стайнбек на Нина Димитрова и театър “Кредо”. Участват Денис Хаят, Венцеслав Димитров, Живко Джуранов, Тодор Лазаров, Ангел Калев, Ивелин Николов.

Неуморимият Марий Росен

режисира “Хаос”

от Мика Миляхо с Йоана Буковска-Давидова, Елена Атанасова, Радина Думанян. Ивайло Христов дава живот на “Чест” от Джоана Мъри-Смит с участието на Владимир Карамазов, Кристина Янева, Елена Хрант, Каталин Старейшинска. Владимир Люцканов излиза на светло с режисурата на “Швейцария” от Джоана Мъри-Смит. Страхотен тандем на Станка Калчева и Боян Арсов.

(Следва)

 

 

Самуел Финци е неузнаваем във "Вакханки" на Явор Гърдев.
Мартина Пенева (втората от дясно на ляво) започна репетиции по моноспектакъла си “Свръхпредел”
Актьорите, които участват във “Физика на тъгата”, четат текста с режисьора Лоренци и с автора на романа Георги Господинов. СНИМКИ: НТ “ИВАН ВАЗОВ”
“Любов и други аварии” е сред най-гледаните спектакли на театър “София”.
Владо Карамазов и Кристина Янева в представлението “Чест” на Театър 199.
Ивайло Христов и Атанас Атанасов в “Последната нощ на Сократ”

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