Какво ще гледаме на столичните сцени през новия сезон

Докато вратите на софийските театри са затворени за зрители, в репетиционните тече трескава подготовка за новия сезон.

Някои все още пазят част от плановете си за есента, други вече анонсират първите нови постановки, които ще се срещнат с публиката. Касите на повечето отварят още в края на август. Първите информации за сезон 2026/2027 показват две тенденции. От една страна, са големите литературни и европейски проекти, международните режисьори и мащабните ансамблови спектакли. От другата - камерни истории за самотата, любовта, идентичността и опита на човек да бъде разбран, подкрепен и обичан.

Народният театър:

Господинов,

Лоренци и

Явор Гърдев

Най-конкретна засега е програмата на Народния театър “Иван Вазов”. Първата обявена премиера за сезон 2026/2027 е “Свръхпредел” от британската драматуржка Били Колинс в постановка на Надя Панчева. Моноспектакълът на Мартина Пенева е планиран като едно от първите нови събития след началото на сезона.

Мартина Пенева (втората от дясно на ляво) започна репетиции по моноспектакъла си “Свръхпредел”

Били Колинс е автор, чиито текстове често се занимават със съзряването, семейството и куиър идентичността. “Свръхпредел” обещава поредица от необичайни истории, разказани в също толкова необичайна форма – избор, който насочва Народния театър към съвременна драматургия и към публика, която не се разпознава непременно в традиционния класически репертоар.

Голямото събитие

на есента вероятно

ще бъде

“Физика на тъгата”

по романа на Георги Господинов. Режисьор е словенецът Йерней Лоренци, който се завръща в Народния театър след “Орфей”.

Актьорите, които участват във “Физика на тъгата”, четат текста с режисьора Лоренци и с автора на романа Георги Господинов. СНИМКИ: НТ “ИВАН ВАЗОВ”

Драматургичната версия е на Дино Пешут и Лоренци, сценографията - на Бранко Хойник, костюмите - на Белинда Радулович, а музиката - на Жига Хрен. Премиерата е отбелязана за октомври. В спектакъла участват Валентин Ганев, Теодора Духовникова, Параскева Джукелова, Албена Ставрева, Радена Вълканова, Христо Петков, Веселин Мезеклиев, Стелиан Радев, Александър Тонев, Анета Иванова, Василена Винченцо, Дарина Радева, Димитър Николов и Константин Еленков.

Репетициите започнаха още през юни, а екипът ще се върне в залите на 1 септември. Така романът на Господинов, изграден от лични и колективни спомени, митологии и “капсули на времето”, ще се срещне с характерния за Лоренци ансамблов театър - театър на разказа, музиката, паметта и актьорското присъствие.

Официалният репертоар на Народния театър за есента включва и вече създадени в края на предишния сезон спектакли като “Скъперникът” на Слободан Унковски и “Малката Англия” на Диана Добрева. В афиша присъстват още “Глембаеви”, “Медея”, “Венецианският търговец”, “Розенкранц и Гилденстерн са мъртви”, “Ария на съперницата”.

Международните проекти на Народния театър ще достигнат своята кулминация чрез спектакъла “Вакханки” от Еврипид, режисиран от Явор Гърдев за сцената на античния театър в Епидавър. Българското участие включва Самуел Финци като Тирезий, Леонид Йовчев като Дионис, както и Иван Юруков, Мартин Димитров, Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Керанова и Иван Николов.

Театър “София”:

юбилеен 60-и сезон

с временен директор и

нова (вероятно) сцена

След 4 г. номадски живот с пренасяне на декори и реквизит, може би през новия сезон голямата зала ще е готова за среща с публиката.

“Любов и други аварии” е сред най-гледаните спектакли на театър “София”.

Юбилейният спектакъл за 60-годишнината е поверен на Маргарита Младенова и е с работно заглавие “Корени” - интерпретация на драматургични текстове, поставяни през годините в театъра.

Интересното е, че Младенова още отсега подчертава какво няма да бъде спектакълът. По думите ѝ пред БТА това няма да бъде ретроспекция или музей на спомените, а опит да бъде уловен духът на театъра. Спектакълът няма да има традиционен сюжет, а ще е изграден като авторска композиция върху литературни текстове, документални свидетелства, актьорски спомени, философски пластове, музика и сценични образи, които изграждат асоциативна драматургия.

Театър “София” вече е готов и с още една премиера - “Уроци” от американския драматург Чарлс Еверед. Постановката е на Надя Панчева, преводът - на Харалампи Аничкин, сценографията - на Ясмин Манделли. В спектакъла участват Елеонора Иванова и Михаил Милчев. Историята започва като урок по актьорско майсторство, но постепенно се превръща в опасен опит на двама души да стигнат до истината един за друг. По думите на режисьорката спектакълът е за нуждата човек “да бъде срещнат без роля” и за почти невъзможния момент, в който някой действително го вижда в този образ.

Изобилие в Театър 199

За режисьорката Надя Панчева се очертава много силен сезон с хеттрик на три различни сцени. Освен “Свръхпредел” в Народния театър и “Уроци” в Театър “София” тя започна репетиции на “Приземена” от Джордж Брант в Театър 199.

Владо Карамазов и Кристина Янева в представлението “Чест” на Театър 199.

“Приземена” е силна съвременна пиеса, реализирана по сцените на десетки театри по света. Джордж Брант изследва теми като цената на избора, моралната отговорност и силата на човешката психика. Ролята е поверена на Боряна Йовчева, която нашумя с нетрадиционния спектакъл на Народния театър “Жената конбини”. Премиерата се очаква през октомври.

След като избухна през лятото със спектакъла “Както в най-добрите дни” по пиесата на младия италиански автор Диего Плеутери и режисурата на Марий Росен, Театър 199 ще даде възможност на всички зрители, които чакаха на опашка и останаха без места, да го видят през новия сезон, програмирайки го по-интензивно. На сцената са Севар Иванов и Теодор Кисьов. Театър 199 предлага богата програма с постановки, които сигурно ще се превърнат в явления. Повечето са привлекли или са уговорили участието на звезди от столичните театри. Ще продължи появата на “Боклук”, съединила режисурата на Ивайло Христов с прекрасните Елена Телбис, Анастасия Лютова, Светлана Янчева и Весела Бабинова. Актрисите взеха колективна награда за женска роля в Шумен 2022, приза на публиката, както и “Аскеер 2021” за най-добро представление и за съвременна българска драматургия. Анастасия Лютова е омайваща в моноспектакъла “Годината на магическото мислене” от Джоан Дидиън, театър върху едноименната книга с биографична изповед.

Катя Петрова режисира “Животът пред теб” от Ромен Гари с участието на Вяра Коларова, Йордан Тинков, Антон Димитрачков, Велислава Маринкова и Тони Николов.

Как се събират толкова

много хора на малката сцена,

ще разберем.

Ивайло Христов режисира в очевидно любимия му театър “Заешка дупка” от Дейвид Линдз-Абер с Кристина Янева, Елена Телбис, Меглена Караламбова, Марио Топалов и Валери Йорданов, който спечели “Аскеер 2014” за поддържаща роля.

Текст против влиянието на рекламата в “Засекретено изследване” от Иван Вирипаев е привлякъл Иван Добчев. Участват Снежина Петрова, Даниел Цочев, Стефан Саръиванов, Нора Малинова и Ралица Воденичарова.

Ивайло Христов продължава да търси сцената на Театър 199 с “Новата танцувална зала” от Енда Уолш, привличайки Светлана Янчева, Кристина Янева, Елена Телбис и Теодор Кисьов. Женските чувства се раздиплят, поръсени с ирландски хумор.

Ивайло Христов и Атанас Атанасов в “Последната нощ на Сократ”

Най-после Ивайло Христов напуска режисьорския пост и излиза на сцената в страхотното представление “Последната нощ на Сократ” от Стефан Цанев. Режисьор е Съни Сънински, партньор му е Атанас Атанасов. Този спектакъл маркира 60 години на Театър 199.

Ива Тодорова спечели сума награди с “Приятно ми е, Ива”. Стефка Янорова дава живот на пиесата “Слон в стаята” на колежката си Елена Телбис, която е и режисьорът. Милко Йовчев затвърждава моноформата в “Списък на всички страхотни неща” от Дънкан Макмилан. Касиел Ноа Ашер е режисьор и участник в “Театър, любов моя” от Валери Петров. На сцената вече 10 години са и Красимира Кузманова, Лилия Маравиля, Стефка Янорова. Колективна награда във феста във Враца през 2025 г. печели “Тортила Флет” по Стайнбек на Нина Димитрова и театър “Кредо”. Участват Денис Хаят, Венцеслав Димитров, Живко Джуранов, Тодор Лазаров, Ангел Калев, Ивелин Николов.

Неуморимият Марий Росен

режисира “Хаос”

от Мика Миляхо с Йоана Буковска-Давидова, Елена Атанасова, Радина Думанян. Ивайло Христов дава живот на “Чест” от Джоана Мъри-Смит с участието на Владимир Карамазов, Кристина Янева, Елена Хрант, Каталин Старейшинска. Владимир Люцканов излиза на светло с режисурата на “Швейцария” от Джоана Мъри-Смит. Страхотен тандем на Станка Калчева и Боян Арсов.

(Следва)