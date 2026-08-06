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Световни джаз музиканти идват в София с трибют на Майлс Дейвис

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Преди 100-годишнината от рождението на джаз легендата Майлс Дейвис България ще бъде домакин на специалния трибют концерт 100 Miles for Miles Davis.

На 16 ноември в зала 3 на НДК носителят на “Грами”, клавиристът, продуцент и композитор Джейсън Майлс ще представи проекта, посветен на дългогодишния му приятел и сътрудник. Концертът включва музика от едноименния трибют албум, чиито композиции пресъздават духа и новаторството на Майлс Дейвис.

На сцената ще се качат още световноизвестните музиканти Ранди Брекър, Ада Ровати, Федерико Маламан и Джийн Лейк. Майлс Дейвис, носител на девет награди “Грами”, остава една от най-влиятелните фигури в историята на джаза и автор на емблематичния албум Kind of Blue.

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