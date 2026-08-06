Пожелайте си нещо: пик на падащи звезди и пълно слънчево затъмнение в един ден

На 12 август шест планети от Слънчевата система се подреждат в редица

Пълно слънчево затъмнение, парад на планетите и пик на Персеидите - всичко това предстои през август. Месецът е един от най-богатите и зрелищни в космическия календар за годината.

На 12 август, в ранните часове преди изгрев, шест планети от Слънчевата система се подреждат в редица на небесния свод. И това не е всичко - в същия ден ще има и пълно слънчево затъмнение. Мощно космическо събитие, чиято пътека на пълно блокиране преминава през Гренландия, Исландия и Испания, а от голяма част от Европа се вижда как слънчевият диск се покрива частично. За първи път от десетилетия насам европейският континент е домакин на пълно слънчево затъмнение. В ивицата на пълното затъмнение Луната ще скрие изцяло слънчевия диск за малко над 2 минути, разкривайки тайнствената светеща слънчева корона.

А вечерта е време да си пожелаете не едно желание, а десетки, защото тогава е пикът на падащите звезди.

Съвпадението на слънчевото затъмнение с пика на Персеидите прави средата на август кулминация за любителите на астрономията.

В края на месеца - 27 август, предстои и частично лунно затъмнение, а следващата нощ ще може да наблюдавате пълна есетрова Луна. Това всъщност е пълнолунието, което достига своя сияен пик.