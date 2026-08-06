Даниел Пеев - Дънди пее дебютната си песен на рок фестивал в Челопеч

Любимият актьор, който спечели и шоуто за имитации “Като две капки вода”, Даниел Пеев - Дънди, ще изпее дебютната си песен на рок фестивала “Вълча пътека”. За два дни Челопеч ще се превърне в сцена на българска рок и метъл музика. Събитието ще бъде на 21 и 22 август в парк “Корминеш”. Тогава ще се съберат 24 нови български банди, които ще се борят за първото място в конкурс. Сред тях са Stereodive, Internal Voices, Sublimation, Aggressively Evil, “Шантаж”, DnD Band, “Детонатор”, “Кристални души”, “Сапфир” и др. Победителят ще бъде определен от публиката на място.

Вокалната формация Prima ще открие фестивала, а след това на сцената ще излезе групата “Kота 0”, както и победителите от първото издание - Death Row, които представиха България на най-големия метъл фестивал в света - Wacken Open Air.

Дънди ще пее във втория ден. Той ще представи дебютната си песен “Почти любов”, която е създадена заедно с Десислав Данчев – Десо, познат от група “Мастило”. Двамата съвсем наскоро създадоха дуетната си банда “Паник атака” и тепърва ще представят новите си парчета.

