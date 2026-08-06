Новият Джеймс Бонд ще е напълно различен от Даниел Крейг

Новият агент 007 трябва да бъде вълнуващ и напълно различен от Даниел Крейг, каза продуцентът на бъдещия филм от шпионската поредица Ейми Паскал, цитирана от от „Индипендънт“ и „Таймc“. Името на актьора, който ще изиграе Джеймс Бонд, вероятно ще бъде разкрито до края на годината, допълни още тя.

Феновете на елегантния шпионин на Иън Флеминг прекараха години в очакване продуцентите да заменят Даниел Крейг, който официално се пенсионира от ролята след филма „Смъртта може да почака“ през 2021 г. Оттогава насам слуховете за това кой ще седне зад волана на „Астън Мартин“-а на 007 не спират, като се говори, че актьори като Калъм Търнър, Джейкъб Елорди и Харис Дикинсън са сред кандидатите.

Когато беше попитана за времевата рамка за обявяването на новия Джеймс Бонд, Паскал допълни пред изданието Deadline: „Бих казала, че краят на годината е добър залог. Действаме наистина, наистина методично. Тъй като съм работила с Барбара Броколи (б.р. – продуцент и дългогодишен „пазител“ на марката Джеймс Бонд) в студиото, мога да кажа, че Даниел Крейг вдигна летвата изключително високо и е трудно да бъде наследен.“

Тя добави, че MGM - компанията, собственост на „Амазон", която миналата година пое творческия контрол над марката „Бонд“ от съсобственичката Броколи - приема процеса много сериозно. „И трябва да бъде нещо наистина различно, което да е вълнуващо, завладяващо и ново“, каза Паскал, цитиран от БТА.

Двадесет и шестият филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов, а сценарият е поверен на създателя на сериала „Остри козирки“ - Стивън Найт. Снимките се очаква да започнат през 2027 г., а премиерата е планирана за 2028 г.

Преди MGM да обяви следващия Бонд, редица хора, свързани с поредицата, споделиха мислите си за следващото превъплъщение на героя. Миналия месец звездата от „Диамантите са вечни“ Трина Паркс каза, че се надява следващият Бонд да бъде моногамен, споделяйки пред британския „Телеграф“, че иска неговата екранна партньорка да бъде „поставена на равни начала“.

Междувременно пенсионираният кастинг директор Деби Макуилямс каза пред „Индипендънт“ през юни, че не е впечатлена от нито един от настоящите фаворити. „Не искам да виждам нито един от тях като Бонд, защото вече знаем твърде много за тях“, каза тя. „Искаме да знаем възможно най-малко за личния им живот, защото точно това представляват шпионите.“

Тридесет и шест годишният Калъм Търнър, който през юни се ожени за поп звездата Дуа Липа, в момента е фаворит на букмейкърите за заместник на Даниел Крейг, следван плътно от Дикинсън, Луис Партридж и Джейкъб Елорди.

Миналия месец изненадващо се появи и името на Том Франсис за потенциален Бонд, като за звездата от „Уест Енд" се дават коефициенти от 10/3. Смята се, че театралният актьор се е явил на кастинг пред продуцентите по-рано тази година, уточнява „Индипендънт“.

Досега шестима актьори са играли ролята на агент 007 в киното – Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниел Крейг.