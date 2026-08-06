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Перез Хилтън е контактен след опита си за самоубийство на живо в TikTok

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Перез Хилтън СНИМКА: Фейсбук/Официален профил

Семейството на Перез Хилтън съобщи, че е блогърът е контактен. Той бе хоспитализиран след като се самонарани с нож по време на живо излъчване в TikTok. 

По-рано същия ден близките му прекъснаха мълчанието си, като заявиха, че мъжът, чието истинско име е Марио Лавандейра-младши, все още е в болница след шокиращия инцидент, съобщава "Дейли мейл"

След това семейството публикува още едно изявление на уебсайта му.

„Нашето семейство иска още веднъж да благодари на всички, които се обърнаха към нас с молитви, мили послания и подкрепа за Перез. Вашата състрадателна човечност в този дълбоко съкрушителен момент означава повече, отколкото думите могат да изразят. Това беше невероятно трудно и емоционално за нас, а ситуацията се усложни още повече, тъй като на нашето семейство беше предоставена много малко информация. Успяхме също така да потвърдим, че Перес може да общува, което даде надежда на нашето семейство", посочиха те.

Семейството помоли също така за непрестанни молитви, разбиране и милост, докато Перес продължава да се възстановява.

„Ще ви информираме за нови развития, веднага щом получим потвърдена информация и имаме възможност да го направим. Засега действаме стъпка по стъпка и насочваме вниманието си там, където му е мястото - към Перез и неговото възстановяване", допълват от семейството на блогъра.

„Още веднъж ви благодарим от сърце за цялата ви подкрепа и съчувствие. Много сме ви благодарни", се казва още в изявлението им. 

Хилтън бе хоспитализиран, след като опита да се самоубие, докато излъчва на живо в социалната мрежа TikTok. Той бил сам в дома си.

Властите са се отзовали на сигнал в дома му в Маями във вторник. Той е бил подаден от хора, които са гледали излъчването му.

По информация от шерифа на Маями Хилтън е преживял психически срив. На място са пристигнали психолози, полицаи и медици, които са успели да го успокоят и да го откарат в болница.

Въпросното видео е изтрито от ТикТок, но според списание "Пийпъл" на него Хилтън е бил целия в кръв и полугол.

През март Хилтън бe  хоспитализиран за три седмици заради сепсис. Наложила се е и спешна операция. Тогава той съобщи, че е имал грип, не е пил лекарствата си с храна, което довело до образуването на язва, която се перфорирала.

Перез Хилтън СНИМКА: Фейсбук/Официален профил

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