Кампанията достига до хиляди чрез творчески послания за повече отговорност към околната среда

Лятото на 2026 г. е изпълнено с музика, кино и изкуство за кампанията ПромениКартинката, като в центъра на всичко остава каузата за грижа към околната среда. След като още през юни и юли достигна до публиката на няколко от най-популярните културни събития в страната, инициативата на Филип Морис България продължава своя фестивален маршрут с още партньорства и срещи с хиляди хора из цялата страна.

И тази година кампанията използва силата на визуалното изкуство, за да привлече внимание към замърсяването с неправилно изхвърлени цигарени фасове и да провокира по-отговорно поведение.

Сред акцентите са деветте видеа, създадени от студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, които с намигване и чувство за хумор подтикват към размисъл по темата, както и въздействащите плакати от конкурса, реализиран съвместно с Международното триенале на сценичния плакат.

В момента кампанията присъства на Банско Джаз Фест (31 юли – 9 август), като между концертите на джаз величия от страната и чужбина посетителите могат да гледат студентските видеа, а специална изложба в Банско представя избрани творби от конкурса за плакат.

На снимката: плакати на Люба Халева и Мила Лозанова, отличени с първи награди в конкурса

На различни места в града са разположени и атрактивни пепелници, които насърчават отговорното изхвърляне на фасове с намигване, карайки те да се замислиш за изборите, които правиш.

След Банско ПромениКартинката за поредна година става част от фестивала за културни и творчески събития 48 часа Варуша юг (14-16 август) във Велико Търново, а в края на август се включва и в Празници на изкуствата Аполония (27 август-6 септември) в Созопол. Там зрителите ще могат да видят видеата на студентите от НАТФИЗ преди избрани прожекции от фестивалната филмова програма. Паралелно с това ще бъде представена и изложба с плакати от конкурса, а разположените и там атрактивни пепелници ще напомнят, че малките действия от всеки от нас днес могат да имат голямо значение за всички утре.

Пътешествието на кампанията из страната ще продължи и през есента. ПромениКартинката за поредна година партнира на кино-литературния фестивал Синелибри (15 октомври-8 ноември), като видеата на студентите от НАТФИЗ ще бъдат представени преди специална прожекция. Така чрез силата на късометражното кино отново ще бъде провокиран разговор за навиците, формиращи средата, в която живеем.

Фестивалният сезон за ПромениКартинката започна още с участието в Бедечка Фест (19-21 юни) в Стара Загора и Бургас Филм Фест (20-25 юли), чиито посетители имаха възможност да гледат видеата на студентите.

От създаването си през 2021 г. ПромениКартинката търси нови начини да говори за отговорността ни към околната среда извън рамката на традиционните информационни кампании. Чрез партньорства с творци, фестивали, културни и образователни институции и организации инициативата използва езика на изкуството, за да провокира размисъл, диалог и реална промяна в поведението по отношение на неправилното изхвърляне на фасове.

А в сърцето на тези усилия остава посланието: заедно можем да променим картинката.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.