Едно от най-емблематичните места на Какао бийч – Za Zú Lounge & Restaurant, посреща гостите си това лято с впечатляващо обновление, което превръща плажа в още по-стилно и комфортно място за почивка.

Най-забележимата новост е сламен бар, който създава усещане за истинско средиземноморско бягство. Допълнен с удобни масички и столчета, той се превръща в естествено място за сутрешно кафе, следобеден коктейл или романтична вечер край морето.

Изцяло обновени са и шезлонгите и чадърите, които вече са в елегантна комбинация от бяло и синьо. Дизайнът следва най-актуалните тенденции при луксозните плажни клубове в Средиземноморието и създава усещане за стил, простор и спокойствие.

Въпреки новата визия, едно от най-големите предимства на Za Zú остава непроменено – отличното обслужване. Екипът е запазил високия стандарт на сервиз, а през този сезон вниманието към всеки детайл е още по-голям, така че гостите да се чувстват специални през цялото си посещение.

Истинската звезда обаче остава кухнята. Тук компромиси с качеството не се правят, а всеки продукт е внимателно подбран от специализирани доставчици. Именно това прави всяко ястие различно и запомнящо се.

Сред задължителните предложения са ароматният розов домат, който впечатлява с автентичния си вкус, както и свежата салата с краставици и авокадо. Любителите на морските дарове ще оценят перфектно приготвените октопод и калмари, а фермерското пиле е още едно доказателство, че качествените продукти са в основата на добрата кухня.

Комбинацията от модерна средиземноморска визия, спокойна атмосфера, професионално обслужване и кухня, изградена върху най-добрите сезонни продукти, превръща Za Zú в едно от най-желаните места на Какао бийч за лято 2026 – както за релакс през деня, така и за незабравими вечери край морето.