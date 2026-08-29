Между дългата коса и късата прическа: защо лобът отново е любим избор това лято

Изглежда добре както в по-стилизирана версия, така и в по-небрежен вариант - с леки вълни или дори след ден на плажа

Понякога промяната започва с няколко сантиметра по-малко коса. Именно това обяснява защо дългият боб, познат още като лоб, отново е сред най-желаните прически това лято. Той дава усещането за нова визия, без да изисква толкова смела крачка като късата прическа.

През последните години лобът периодично се връща на мода, но този път причината за популярността му не е само в тенденциите. Все повече жени търсят прическа, която да изглежда добре без часове пред огледалото и да се адаптира към различни ситуации - от офиса до морския бряг. “Лобът е предпочитан, защото е много балансирана дължина. Жената не губи усещането за дълга коса, но получава по-лека, по-структурирана и по-лесна за поддръжка форма”, обяснява фризьорът Атанас Темнилов. Атанас Темнилов - професионален фризьор

Прическата, която

звездите отново

върнаха на сцената

Както често се случва с модните тенденции, и при косите Холивуд има своята роля. През последните години редица известни личности експериментират с различни версии на боба - от по-къси и остри линии до дължини около раменете.

Сред най-разпознаваемите примери е Хейли Бийбър, която превърна изчистения боб в част от своята запазена визия. Причината тази прическа да се задържа толкова дълго е, че тя не изглежда като краткотраен каприз. Лобът позволява много варианти - може да бъде гладък и елегантен, с леки вълни, с повече обем или с естествена текстура. “Хората вече не търсят просто прическа, която изглежда добре на снимка. Те искат нещо, което да работи в реалния живот - да може лесно да се поддържа и да отговаря на начина им на живот”, казва Темнилов.

Защо точно лятото е

моментът за промяна

Не е случайно, че много жени решават да сменят прическата си именно през топлите месеци. След зимата косата често е натоварена от стилизиране, сешоари и промени във времето, а лятото носи желание за по-лека и практична визия.

Дългият боб е особено удобен за сезона, защото не изисква сложна поддръжка. Косата остава достатъчно дълга, за да бъде прибрана при нужда, но е по-лека и по-лесна за оформяне. “Много жени идват с желание за промяна, но не искат да направят рязък преход към къса коса. Лобът е точно тази междинна стъпка - виждаш промяната, но не губиш усещането за себе си”, обяснява фризьорът, работил с Джералдин Чаплин. Подходяща прическа, ако не искате веднага да преминете към къса коса.

Подхожда ли

на всяка жена

Макар често да бъде представян като универсална прическа, стилистите са категорични, че няма една форма, която да стои еднакво добре на всички. Дължината, линията и начинът на оформяне трябва да бъдат съобразени с лицето, структурата на косата и всекидневието.

Дължината, линията и начинът на оформяне на прическата трябва да бъдат съобразени с лицето, структурата на косата и всекидневието. Стилизацията е важна част от това дали изглеждаме добре с боб или лоб.

“Една и съща прическа може да изглежда напълно различно при две жени. Затова е важно да не копираме просто снимка от интернет, а да обсъдим с фризьора какво ще работи най-добре за нас”, казва Темнилов. При права коса лобът може да изглежда по-строг и елегантен, докато при вълниста или къдрава коса създава по-небрежно излъчване. С леки пластове може да се добави обем, а с равна линия - да се постигне по-модерен и изчистен вид.

Как се поддържа лобът

Макар да изглежда като непретенциозна прическа, лобът също има нужда от грижа, за да запази формата си. При тази дължина линията е част от самата визия и дори малка промяна във формата може да промени начина, по който стои косата. Полагането на грижи за лобът е също толкова важно, колкото и за дълга коса.

“Лобът е по-лесен за поддръжка от много дългата коса, но това не означава, че е напълно безгрижен. За да запази добрата си форма, е необходимо периодично освежаване, особено когато прическата е с по-точна и изчистена линия”, обяснява Атанас Темнилов. За всекидневното оформяне специалистите съветват да не се използват прекалено много тежки продукти, които могат да лишат косата от движение и естествен обем. Едно от предимствата на лоба е, че изглежда добре както в по-стилизирана версия, така и в по-небрежен вариант - с леки вълни, естествена текстура или дори след ден на плажа.

Именно тази свобода е една от причините прическата да се харесва толкова много - тя позволява промяна във визията, без да изисква всекидневна сложна поддръжка.

Прическата позволява промяна във визията, без да изисква всекидневна сложна поддръжка.