За Арсен – ученика на Астор, който пази реквизита му, четенето на мисли е истинската магия

Хиляди следят забавните му номера в мрежата: гълъб излита от пакет снакс, човек не може да плати - портмонето му пламва

Гълъб, излитащ от пакетче снакс, или портмоне, което гори - с такива стряскащи, но и забавни номера Веселин Долмов “шашка” случайни хора по улиците, магазините или кафенетата.

Най-вероятно сте попадали на негови видеа в социалните мрежи. Мъжът зад камерата е по-познат като Арсен - професионалния магьосник, който наследява целия реквизит на Астор.

Историята на Веселин започва много преди веселите му шеги в инстаграм и срещата му с великия магьосник. Израснал във Варна, той е бурно дете, което от малко е със заложби да развеселява хората. Крие се по шкафовете и стряска родителите си, събира касовите бележки от томболата в кварталния магазин и звъни на тези, които са участвали, за да им съобщи, че са спечелили, но ... само за да се пошегува с тях. “Не съм спирал да правя щуротии”, разказва Арсен. Дори се налага да му направят специален бележник за забележки в училище. Измисля такива зрелищни пакости, че

съучениците му започват да събират пари и да му плащат, за

да ги забавлява

Тъй като тогава не е имало телефони, записва на диктофон шегите, които прави с учителите, и разпространява касетките.

В живота му комедията и магията вървят ръка за ръка. Всичко започва, след като гледа шоуто “Тримата големи” с Астор, Ирко и Орфи. В него те разкриват един от фокусите си и бъдещият магьосник решава да го повтори. И успява. Малко по-късно едно от любимите му предавания става “Спукано гърне” на Ненчо Илчев, в което също се разкриват фокуси. За първи път Арсен се среща на живо с магията, когато в началното училище идва магьосник. “Беше изключително впечатляващо, помня точно от какъв ъгъл го гледах”, разказва той. Убеден е, че всяка среща на дете с магьосник завинаги остава в съзнанието. Арсен наследява целия реквизит на Астор. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Няколко години по-късно гостува на леля си в София и по време на разходка около НДК вижда маг, който продава фокуси. Тогава дори не осъзнава колко ключова роля ще изиграе тази случайна среща. Като повечето момчета, дълго мечтае да стане футболист. Не се получава и започва да работи на кораб. Там шефовете му забелязват, че е артистичен, и го включват в шоу програми. В тях сам си измисля да добави фокуси, научени от предаването на Ненчо. Представленията му носят множество похвали, което дава увереност на Арсен и той решава, че е време да си купи фокуси и да развива таланта си. Но тук идва проблемът - не знае къде се продават. След много мислене се сеща за въпросния мъж край НДК и решава да го намери. Връща се в София и два поредни дни обикаля наоколо, но не го среща. На третия ден си казва, че ще го търси за последно. Тогава късметът му се усмихва - намира го и изкупува всичките му фокуси за 150 лв. Магьосникът му дава и още реквизит след няколко дни, показва му и трикове.

“За мен нещата, които той направи, нямаха никаква логика, беше чиста магия”, спомня си Арсен. Едно от най-добрите решения, които взима тогава, е да заснеме фокусите. Така започва да ги разучава и да ги показва на приятелите си. Когато един от тях му звъни в 3 през нощта да го попита как е направил това, защото не може да заспи, без да знае, Арсен усеща, че май си е намерил призванието. И започва да прави улично шоу, на което го забелязва импресарио. Изпраща го на участие в София. Според Арсен случайни срещи няма, защото това е моментът, в който, без да очаква, му се отдава възможността да се запознае с Астор.

Двамата се срещат след участието и Астор му дава визитка, на която пише Magic Astor 13. По някаква случайност номерчето на съблекалнята на Арсен същата вечер било 13. Знакът, от който е имал нужда, че върви по правилния път. Виждат се отново след няколко дни и Арсен постепенно става ученик на Астор. Започва да работи в ресторанта му всяка събота и неделя и тъй като живее във Варна, му се налага ежеседмично да пътува с влак.

“Това, което съм научил от него, е повече за живота, отколкото самите техники”, казва младият маг. Един от важните уроци например е да работи безплатно, ако се налага, но да трупа опит. През 2019 г. номинират Арсен за престижната награда “Икар” за илюзионно изкуство. Но Астор го съветва да отстъпи номинацията на по-възрастен магьосник. “Ти винаги ще спечелиш, а той е на години”, му казва тогава Астор. И Арсен нарочно прави по-слаб номер, така печели колегата му.

Малко след това е отличен със “Звезда на българската магия”. А постепенно

отношенията им с Астор стават като между баща и син

и те започват да откриват все повече прилики помежду си - например и двамата печелят втори места на първото си участие, сгодяват на 28-годишна възраст. Дори името на Арсен, което е избрано, преди да се запознаят, започва с първата и последната буква от името на Астор, а останалата част е “сен” - като великия Мистер Сенко, чиято къща менторът му купува и живее в нея, там прави и ресторанта с Магическия театър.

Освен всички житейски уроци, двамата споделят и много забавления. Един от любимите спомени на Арсен е когато асистира на Астор по време на участие и изведнъж той си маха главата (световно прочутият номер на илюзиониста, който почина преди 4 г.). “Наистина не бях готов, не знаех какво се случва и как го прави, той просто ме застреля”, смее се днес ученикът му. В последните си дни магьосникът запазва силния си дух. Шегувал се с него и му подавал нещо, казвайки, че е за боклука, но в момента, в който Арсен посегнел, то изчезвало.

Един от любимите му жанрове от магическото изкуство е ментализъм - четене на мислите. Според Арсен това е истинска магия, защото няма логика. А най-интересното е, че

понякога прави неща, които не може да повтори повече

“Това е миг, в който съм получил творчески заряд, но и да искам, не мога да го направя пак”, обяснява магьосникът.

Когато прохожда в занаята, му отнемало месец само за да се научи как да появи дадена карта и 5-6 месеца да накара нещо да изчезне. Още толкова - да се научи с другата ръка. От множеството фокуси с ръце получава тендовагинит, което е така наречената болест на пианистите.

През годините е работил в най-голямото казино в света - в Макао, участвал е в програма с Лара Фабиан, получава признание от президента на магьосниците, докато работи на най-големия ферибот в света. Арсен се сприятелява с Астор и постепенно отношенията им прерастват като между баща и син СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Разкриването на фокуси за него не е табу, но не трябва да се случва в интернет, защото така се омаложават. “Това е аристократично изкуство и най-добрите магьосници са гении”, казва той. Научавайки как работи магията, масовата аудитория спира да се възхищава и започва да я принизява. Арсен обаче

има школа за деца, в която разкрива фокуси

За него е важно най-малките да се отделят от телефоните и да развиват креативност, въображение и много други качества.

В социалните мрежи често пуска комични фокуси. След като цял живот се шегува не само с приятели, но и с непознати, жена му дава идеята да започне да ги снима със скрита камера през очилата му. “Имам добър подход към хората и в повечето случаи успявам да ги развеселя и те се съгласяват да ги публикувам”, разказва Арсен. Видеата му набират популярност и трупат хиляди лайкове в интернет. Но вече му е трудно да прави шегите си в родната Варна, тъй като хората го разпознават. “Като вляза в някой магазин, не могат да скрият усмивките си и очакват да направя нещо”, казва магът. Често обаче пътува из страната и ще продължи да забавлява непознати. Но е решил да промени концепцията на видеата си - започва да се шегува с таксиметрови шофьори, които лъжат клиентите си, врачки, гледачки или други измамници, като ги изобличава и ги качва в социалните мрежи. “Изисква се много добър пилотаж, да ги убедиш да бъдат публикувани, но съм го измислил гениално”, уверява той.

Арсен работи и върху нов сложен спектакъл, надява се до есента да е готов и да тръгне на турне.