Ариана Гранде слиза от сцената от страх да не повтори смъртта на Карън Карпентър

33-годишната певица, която е ужасяващо слаба, ще изнесе последния си концерт на 1 септември в Лондон

Вместо да празнува пускането на осмия си студиен албум, Ариана Гранде бе принудена да обяви, че ще се отдръпне от обществения живот. 33-годишната певица бе подложена на лавина от коментари за измършавялата си фигура. В някои се изразява загриженост за зравословното ѝ състояние, но в други се отправят откровени призиви да спре публичните си появи, защото дава лош пример на хилядите млади момичета, които я боготворят.

Подозренията са, че Ариана Гранде страда от анорексия или друго хранително разстройство, което опасно е намалило теглото ѝ. Твърди се, че при височина от 1,60 метра тя тежи само 37 килограма. Подобно тегло е опасно дори да си стоиш у дома, а звездата работи здраво. Тя довършва 3-месечното си турне в Америка и Англия, в което са включени 41 концерта. Последният от тях ще е на 1 септември в Лондон и с него тя ще сложи на пауза творческата си кариара.

Пред публиката си в Чикаго певицата съобщи, че решението да се случи това е взето отдавна и няма връзка с критиките към външния ѝ вид напоследък. Носителката на “Грами” даже увери почитателите си, че постоянният обществен интерес към нейната физика не е помрачил преживяванията ѝ през последната година, която смята за една от най-успешните в кариерата си. Освен че пусна албум и направи турне, тя

продължи да се снима в киното и да участва в мюзикъли

Всички проекти с нейно участие обаче сега са замразени за неопределено време, което още повече засилва страховете за здравето ѝ.

Някои английски и американски медии сравняват случващото се с историята на Карън Карпентър. Звездата от популярния през 70-те години американски дует “Карпентърс” умира от сърдечна недостатъчност, предизвикана от тежка анорексия. Тя си отива от този свят на едва 32 години, като до последно е на сцената. Така феновете ѝ стават свидетели на нейната трудна битка с килограмите, която води, за да отговори на изискванията по това време към жените в музикалната индустрия. В продължение на години тя взема шепи с лекарства, за да повръща храната, която яде. Манията по перфектно тяло започва да доминира върху целия ѝ живот. Въпреки зашеметяващия успех, който има с брат си като дует, Карън никога не е достатъчно доволна от живота си. Чувства се контролирана и използвана от своето семейство и екип. В крайна сметка търси терапевтична помощ, но вече е късно, тъй като системното недохранване е нанесло непоправими щети на някои от органите ѝ. Приета е в интензивно отделение едва 35 килограма и силно дехидратирана.

Трагичната ѝ смърт е шокираща и до днес се дава като пример за опасностите, които крият хранителните разстройства. Затова не е чудно, че много хора отново се сетиха за Карън Карпентър, когато видяха последния видеоклип на Ариана Гранде. Той е към песента Petal от последния ѝ албум и представлява кръвопролитен минифилм в стил хорър. В него тя играе млада актриса, която губи контрол заради жестоките и противоречиви изисквания на музикалната и филмова индустрия.

Героинята на Ариана Гранде се явява на кастинги пред група безчувствени мъже продуценти, които я обиждат, че не е достатъчно добра и автентична. Подложена на непрекъснат натиск да променя себе си спрямо чуждите капризи, тя избухва, взима моторен трион и извършва масово клане. В следващ момент става ясно, че всичко това е било филмова сцена и тя е получила главната роля, за която шумно я аплодират. Макар видеото по някакъв начин отново да приковава вниманието към безжалостните изисквания на шоубизнеса, не сюжетът му, а стърчащите кости на Ариана Гранде предизвикват по-голям шум.

“Тази бедна жена може би умира пред очите ни

Тоалетът ѝ е създаден, за да подчертае нейната слабост и да предизвика дискусия. Нейният екип е напълно безотговорен, че не я е насочил далеч от този дълбоко увреждащ образ, който младите ѝ фенове виждат толкова бляскаво представен”, написа в социалните мрежи британската актриса и активистка Джамила Джамил. Коментарът ѝ се стори твърде краен за някои от почитателите на певицата и се наложи тя да направи допълнителни разяснения по него. “Мълчанието е съучастие, когато се стигне толкова далеч. Погледнете Карън Карпентър. Подчертаването на слабостта с тоалета е начинът, по който можем да предположим, че това вероятно не е някакво физическо заболяване. Това е изявление. Такова, което може да навреди на малки момичета навсякъде. Чакаме ли някоя звезда да умре, преди да признаем, че стандартът за красота е извън контрол?”, попита в инстаграм звездата от сериала “Доброто място”.

Въпреки че от години е под натиск да разкрие на какво се дължи голямото ѝ отслабване, Ариана Гранде никога не е говорила конкретно по въпроса. По това също много си прилича с Карън Карпентър, която винаги казва, че е скапана от умора, когато я питат дали е болна от анорексия. Преди време Гранде призна, че има симптоми на тревожност и депресия след атентата по време на неин концерт в Манчестър през 2017 г. После сподели, че се бори с обсесивно-компулсивно разстройство и ходи на терапия. Междувременно призова хората да бъдат по-внимателни с коментарите за чуждите тела, обяснявайки, че периодът, в който феновете са одобрявали най-много външния ѝ вид, всъщност е бил най-нездравословен за нея.

От екипа ѝ също твърдят, че няма нищо притеснително около звездата и тя ще завърши здравословно и щастливо своето турне на първи септември. С концерта си в Лондон тя се надява да отпразнува 15-годишен успешен творчески период, белязан с много проекти в киното, театъра и музикалната индустрия. Дали, кога и как Ариана Гранде ще успее да се върне в шоубизнеса, обаче никой не смее да прогнозира.