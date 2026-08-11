30 години от смъртта на Ванга: Торнадо отключва пророческата ѝ дарба

Три десетилетия след смъртта си баба Ванга продължава да е сред най-интересните личности. Това до голяма степен се дължи на нейните ясновидски способности, но и на необикновения ѝ живот. Хора от цял свят все още търсят и следят нейните предсказания с любопитство, а всяко голямо събитие се свързва с нейно пророчество - без значение дали става дума за геополитика, природни катаклизми или звездни феномени.

Пред дома ѝ са се струпвали стотици хора с надеждата да им помогне, а днес той е туристическа атракция, пълна със също толкова мистицизъм, колкото и самата ѝ личност. Тези, които са успели да се докоснат до Ванга, продължават да разказват за нея. Но често има и неверни предсказания и лъжи, които се приписват на нейно име.

Вангелия Пандева Гущерова, по-известна като Баба Ванга, е родена на 3 октомври 1911 г. в Струмица, Северна Македония. Известно е, че баща ѝ е бил част от ВМОРО, а майка ѝ умира, когато тя била още малка. По-късно баща ѝ е бил мобилизиран в Българската армия по време на Първата световна война. Опашка от чакащи пред къщата на Ванга в Петрич през 1970 г.

През 1923 г. семейството ѝ изпада в крайна бедност и се налага да се преместят в родното село на баща ѝ. Именно тогава, когато Ванга е на 12 или 13 години, тя попада в буря. По нейни думи

торнадо я грабва от

земята, пренася я

през пространството

и я захвърля в

съседна нива

Там близките ѝ я откриват покрита с пръст и камъни. Очите ѝ са били тежко увредени и затворени заради прахта. Семейството няма средствата за правилно и навременно лечение, раните ѝ се инфектират и постепенно тя губи зрението си.

След тези събития се появяват и нейните способности на пророчица, като в началото е споходена от странни сънища и видения.

Първи известен подобен случай е, когато помага на баща си да намери овца, открадната от стадото, което пасял. Ванга твърди, че насън видяла двора, в който е скрито животното.

Популярна Ванга става през годините на Втората световна война. Хора, загубили контакт с близките си, отчаяни отивали при нея, за да ги успокои или поне да им каже къде се намират лобните им места.

Пророчицата описва способностите си с

присъствието на

особени невидими

същества около нея

Произхода им обаче не може да обясни.

През последните години от живота си влага парите, които посетителите ѝ оставят, за построяването на параклиса “Св. Петка Българска” в местността Рупите, Петричко, където живее от 1970 г. Въпреки това продължава да приема хора между Петрич и Рупите. Ванга умира на 11 август 1996 г. в София, а след това е погребана обратно в Рупите. Нешка Робева при Ванга

Освен обикновени хора, които са търсили да намерят покой за мислите си или лек за болестта си, Баба Ванга е била посещавана и от многобройни известни личности и политически фигури от страната ни и чужбина.

Сред най-известните ѝ срещи е тази с цар Борис III, който я посещава през 1942 г. Тогава тя му казва, че трябва да запомни датата 28 август, а също и че държавата му се е разширила, но трябва да бъде готов да се събере в черупка.

Тодор Живков също се е срещал с нея, но инкогнито. Връзката между тях се задълбочава покрай дъщеря му Людмила Живкова, която е била силно привлечена от окултното. Ванга успява да предскаже автомобилната ѝ катастрофа, както и ранната ѝ смърт.

С нея се е срещал и Кирсан Илюмжинов - бивш президент на автономната руска република Калмикия. Той публично признава как Ванга е предрекла неговите политически успехи и икономическия възход на неговия регион. Твърди се и че Леонид Брежнев тайно е търсил нейните съвети. Според архиви той е изпращал свои емисари и лично се е интересувал от здравето си и от бъдещето на СССР. Въпреки това няма доказателства за лична среща между двамата или официални данни да е изпращал специални пратеници с лични въпроси към нея.

Други известни личности, които са я посещавали, са Нешка Робева и Филип Киркоров. Треньорката по гимнастика на “златните момичета” и Ванга са имали силна и близка духовна връзка. От своя страна Киркоров е заведен при нея от своите родители, когато бил малък. Тогава той бил тежко болен и твърди, че се е излекувал след заклинанията и билколеченията на Баба Ванга. Тя също му предрекла, че ще се ожени на 27 години и че всички важни жени в живота му ще имат имена, започващи с А - Алла Пугачова, Анна Асти, Ани Лорак и Алла-Виктория, неговата дъщеря.

Много е известна и срещата ѝ с Лепа Брена. Те се виждат два пъти в дома на Ванга, която предвещава на певицата нейния брак, това, че ще има деца само от мъжки пол, и бляскавата ѝ кариера. Друга югославска певица, която я посещава, е Силвана Арменулич. Те се срещат малко преди смъртта на певицата. Пророчицата отказала да говори с нея и я изпратила с думите: “Ела след три месеца, ако можеш”. Силвана загива в катастрофа два месеца по-късно.

Много от предсказанията на Ванга не са записани официално. Въпреки това последователите ѝ твърдят, че успешно е предвидила ключови исторически събития. Някои примери са потъването на подводницата “Курск” и атентатите от 11 септември 2001 г. За “Курск” казва, че ще бъде покрит с вода и целият свят ще плаче за него, а за атентатите: “Американските братя ще паднат, нападнати от стоманени птици”. Баба Ванга е предсказала и радиационен инцидент над Европа, което мнозина свързват с аварията в “Чернобил”. Според други източници е предсказала, че 44-ият президент на САЩ ще бъде афроамериканец. Впрочем точно такъв е Барак Обама, който бе 44-ият държавен глава на Щатите.

Голяма част от пророчествата, които се приписват на Баба Ванга, са фалшиви и измислени чак след нейната смърт. Нейните близки и изследователи на живота ѝ многократно са потвърждавали, че

пророчицата никога

не е назовавала

конкретни дати,

години

или термини от науката и геополитиката. Някои от най-известните предсказания, които ѝ се приписват, включват трета световна война през 2010 г., обезлюдяването на Европа в периода между 2011 и 2016 г., извънземна инвазия през 2026 г. и краят на човечеството през 5079 г. Грешно е и твърдението, че Хитлер я е посещавал инкогнито, или пък че е изпращал свои хора по време на Втората световна война. Той никога не е посещавал България.

Интернет е успял да превърне Баба Ванга в една от най-цитираните личности в моменти на големи събития. В мрежата постоянно се появяват нови “нейни” пропочества, които всъщност не могат да бъдат открити в достоверни източници. Така истинските разкази за нея често се смесват с измислици и дори след толкова време тя продължава да бъде сред най-обсъжданите българи. Но между реалните истории, измислиците и историите на хората, които са я познавали, тя продължава да живее.