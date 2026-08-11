30 години от смъртта на Ванга: Торнадо отключва пророческата ѝ дарба

Три десетилетия след смъртта си баба Ванга продължава да е сред най-интересните личности. Това до голяма степен се дължи на нейните ясновидски способности, но и на необикновения ѝ живот. Хора от цял свят все още търсят и следят нейните предсказания с любопитство, а всяко голямо събитие се свързва с нейно пророчество - без значение дали става дума за геополитика, природни катаклизми или звездни феномени.
Пред дома ѝ са се струпвали стотици хора с надеждата да им помогне, а днес той е туристическа атракция, пълна със също толкова мистицизъм, колкото и самата ѝ личност. Тези, които са успели да се докоснат до Ванга, продължават да разказват за нея. Но често има и неверни предсказания и лъжи, които се приписват на нейно име.
Вангелия Пандева Гущерова, по-известна като Баба Ванга, е родена на 3 октомври 1911 г. в Струмица, Северна Македония. Известно е, че баща ѝ е бил част от ВМОРО, а майка ѝ умира, когато тя била още малка. По-късно баща ѝ е бил мобилизиран в Българската армия по време на Първата световна война.
През 1923 г. семейството ѝ изпада в крайна бедност и се налага да се преместят в родното село на баща ѝ. Именно тогава, когато Ванга е на 12 или 13 години, тя попада в буря. По нейни думи
торнадо я грабва от
земята, пренася я
през пространството
и я захвърля в
съседна нива
Там близките ѝ я откриват покрита с пръст и камъни. Очите ѝ са били тежко увредени и затворени заради прахта. Семейството няма средствата за правилно и навременно лечение, раните ѝ се инфектират и постепенно тя губи зрението си.
След тези събития се появяват и нейните способности на пророчица, като в началото е споходена от странни сънища и видения.
Първи известен подобен случай е, когато помага на баща си да намери овца, открадната от стадото, което пасял. Ванга твърди, че насън видяла двора, в който е скрито животното.
Популярна Ванга става през годините на Втората световна война. Хора, загубили контакт с близките си, отчаяни отивали при нея, за да ги успокои или поне да им каже къде се намират лобните им места.
Пророчицата описва способностите си с
присъствието на
особени невидими
същества около нея
Произхода им обаче не може да обясни.
През последните години от живота си влага парите, които посетителите ѝ оставят, за построяването на параклиса “Св. Петка Българска” в местността Рупите, Петричко, където живее от 1970 г. Въпреки това продължава да приема хора между Петрич и Рупите. Ванга умира на 11 август 1996 г. в София, а след това е погребана обратно в Рупите.
Освен обикновени хора, които са търсили да намерят покой за мислите си или лек за болестта си, Баба Ванга е била посещавана и от многобройни известни личности и политически фигури от страната ни и чужбина.
Сред най-известните ѝ срещи е тази с цар Борис III, който я посещава през 1942 г. Тогава тя му казва, че трябва да запомни датата 28 август, а също и че държавата му се е разширила, но трябва да бъде готов да се събере в черупка.
Тодор Живков също се е срещал с нея, но инкогнито. Връзката между тях се задълбочава покрай дъщеря му Людмила Живкова, която е била силно привлечена от окултното. Ванга успява да предскаже автомобилната ѝ катастрофа, както и ранната ѝ смърт.
С нея се е срещал и Кирсан Илюмжинов - бивш президент на автономната руска република Калмикия. Той публично признава как Ванга е предрекла неговите политически успехи и икономическия възход на неговия регион. Твърди се и че Леонид Брежнев тайно е търсил нейните съвети. Според архиви той е изпращал свои емисари и лично се е интересувал от здравето си и от бъдещето на СССР. Въпреки това няма доказателства за лична среща между двамата или официални данни да е изпращал специални пратеници с лични въпроси към нея.
Други известни личности, които са я посещавали, са Нешка Робева и Филип Киркоров. Треньорката по гимнастика на “златните момичета” и Ванга са имали силна и близка духовна връзка. От своя страна Киркоров е заведен при нея от своите родители, когато бил малък. Тогава той бил тежко болен и твърди, че се е излекувал след заклинанията и билколеченията на Баба Ванга. Тя също му предрекла, че ще се ожени на 27 години и че всички важни жени в живота му ще имат имена, започващи с А - Алла Пугачова, Анна Асти, Ани Лорак и Алла-Виктория, неговата дъщеря.
Много е известна и срещата ѝ с Лепа Брена. Те се виждат два пъти в дома на Ванга, която предвещава на певицата нейния брак, това, че ще има деца само от мъжки пол, и бляскавата ѝ кариера. Друга югославска певица, която я посещава, е Силвана Арменулич. Те се срещат малко преди смъртта на певицата. Пророчицата отказала да говори с нея и я изпратила с думите: “Ела след три месеца, ако можеш”. Силвана загива в катастрофа два месеца по-късно.
Много от предсказанията на Ванга не са записани официално. Въпреки това последователите ѝ твърдят, че успешно е предвидила ключови исторически събития. Някои примери са потъването на подводницата “Курск” и атентатите от 11 септември 2001 г. За “Курск” казва, че ще бъде покрит с вода и целият свят ще плаче за него, а за атентатите: “Американските братя ще паднат, нападнати от стоманени птици”. Баба Ванга е предсказала и радиационен инцидент над Европа, което мнозина свързват с аварията в “Чернобил”. Според други източници е предсказала, че 44-ият президент на САЩ ще бъде афроамериканец. Впрочем точно такъв е Барак Обама, който бе 44-ият държавен глава на Щатите.
Голяма част от пророчествата, които се приписват на Баба Ванга, са фалшиви и измислени чак след нейната смърт. Нейните близки и изследователи на живота ѝ многократно са потвърждавали, че
пророчицата никога
не е назовавала
конкретни дати,
години
или термини от науката и геополитиката. Някои от най-известните предсказания, които ѝ се приписват, включват трета световна война през 2010 г., обезлюдяването на Европа в периода между 2011 и 2016 г., извънземна инвазия през 2026 г. и краят на човечеството през 5079 г. Грешно е и твърдението, че Хитлер я е посещавал инкогнито, или пък че е изпращал свои хора по време на Втората световна война. Той никога не е посещавал България.
Интернет е успял да превърне Баба Ванга в една от най-цитираните личности в моменти на големи събития. В мрежата постоянно се появяват нови “нейни” пропочества, които всъщност не могат да бъдат открити в достоверни източници. Така истинските разкази за нея често се смесват с измислици и дори след толкова време тя продължава да бъде сред най-обсъжданите българи. Но между реалните истории, измислиците и историите на хората, които са я познавали, тя продължава да живее.