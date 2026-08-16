Как да видим Италия през очите на Одисей и Кристофър Нолан

Холивудската продукция начерта нова карта на туризма в Сицилия

Одисей не оставя следи само в Гърция. Неговият път минава и през Италия. По скалите на Егадските и Еолийските острови, край нос Чирчео в област Лацио и дори по бреговете на Месинския проток, където според традицията са дебнели чудовищата Сцила и Харибда, Омир поставя едни от най-драматичните епизоди на своята безсмъртна “Одисея”.

Днес тези места преживяват истински ренесанс. Причината за това е във филма “Одисея” на носителя на “Оскар” Кристофър Нолан, най-мащабната екранизация на Омировия епос, заснета в шест държави. Италия се превръща в сърцето на филма, но не защото в нея са изградени най-големите декори. Именно тук природата изглежда все още така, както човек си представя света на Омир - див, суров и почти недокоснат от съвременната цивилизация. Много от местата, които свързваме с Одисей, не са плод само на поетично въображение.

Още в Античността гръцките и римските географи започват да търсят реалните места, през които би могъл да е преминал героят след Троянската война. Така постепенно голяма част от Западното Средиземноморие се превръща в своеобразна карта на “Одисея”.

Една от най-известните спирки е нос Чирчео, на 90-ина км южно от Рим. Днес това е национален парк с дълги плажове, гори и варовиков нос, който се издига над Тиренско море. В древността обаче много учени смятали, че именно това е островът Еея, или домът на красивата магьосница Цирцея (на италиански - Мага Чирче).

Омир я описва като пленителна жена с прекрасни коси и омайващ глас. Тя посрещала странниците с богата трапеза и ароматно вино, а после

с магическия си жезъл ги превръщала в прасета

Само Одисей успял да устои на магията ѝ благодарение на чудодейната билка, подарена му от бог Хермес. Вместо да го унищожи, Цирцея се влюбила в него, върнала човешкия образ на спътниците му и повече от година двамата живели заедно. Интересното е, че именно тук Нолан прави една от най-смелите си интерпретации. Във филма Цирцея, изиграна от Саманта Мортън, не е класическата съблазнителка, позната от живописта и литературата. Вместо фатална красавица режисьорът създава жена, чиято сила идва от мистерията.И макар около нос Чирчео да не са снимани сцени от филма, мястото остава едно от най-вълнуващите за всички, които искат да проследят истинския път на Одисей. От върха на носа погледът се губи в морето и човек лесно разбира защо древните мореплаватели са вярвали, че точно тук могат да живеят богини, магьосници и митични създания.

Ако има едно място, където митът и киното почти се сливат, това е малкият остров Фавиняна в Егадския архипелаг, западно от Сицилия. Именно тук Кристофър Нолан открива своята Итака.

Защо не снима в истинската Итака в Гърция? Отговорът е прост - защото Фавиняна изглежда по-близо до представата за Омировия свят. Островът е съхранил дивата си красота - варовикови скали, малки заливи с кристална вода, почти липсващи съвременни постройки и хоризонт, който сякаш не се е променил от хилядолетия. Точно това търси режисьорът - истински пейзаж, а не дигитално създадена реалност. В продължение на три седмици през пролетта на 2025 г. Фавиняна се превръща в снимачна площадка на една от най-скъпите продукции на последното десетилетие. По тесните улички се движат камиони с кинооборудване, в рибарското пристанище акостират 12 специално построени древногръцки кораба, а десетки местни жители стават статисти в епоса.

Изглед от остров Липари, част от Еолийския архипелаг СНИМКА: АВТОРЪТ

Най-впечатляващата снимачна площадка е крепостта “Санта Катерина”, издигаща се на 314 м. над морето. Построена е през XV век върху останките на по-стари укрепления и до нея не може да се стигне с автомобили, а единствено пеша по стръмна камениста пътека. Именно тази труднодостъпност убеждава Нолан, че е намерил двореца на Одисей. Сценографката Рут де Йонг разказва, че когато за първи път се качили до крепостта и видели панорамата към Средиземно море, всички единодушно възкликнали: “Това е Итака”.

За актьорите обаче романтиката бързо се превърнала в изпитание. Робърт Патинсън си спомня, че всеки ден

изкачвали близо 45 минути стръмния склон,

облечени в тежки костюми и сандали, наподобяващи античните. Мат Деймън признава, че това били едни от физически най-изтощителните снимки в цялата продукция. Именно тези усилия, казва той, помогнали на актьорите да почувстват умората и решимостта на Одисей след 20-годишното му отсъствие от дома. Самата крепост във филма се превръща в двореца на героя. Вътрешните помещения обаче са пресъздадени по-късно в студия в Калифорния, където декораторите копират каменните стени, архитектурните детайли и атмосферата на крепостта.

Мат Деймън с местни хора от Липари по време на снимките там СНИМКА: Пресцентър „Бранд Еолие“

Други сцени са заснети край Кала Ротонда - един от най-живописните заливи на острова, където прозрачната вода се разбива в белите варовикови скали. Малкият остров Превето се превръща в митично селище, а рибарското пристанище на Фавиняна е преобразено в древногръцко, откъдето Одисей отплава към последните изпитания преди завръщането си у дома. В поемата никъде не се казва, че Итака прилича на Фавиняна. Това е художествен избор на Нолан, който изглежда толкова естествен, че след премиерата хиляди зрители вече приемат сицилианския остров като новия образ на легендарната родина на Одисей.

От Егадските острови пътят на Одисей, пресъздаден от Нолан, продължава към друго място, което от векове живее между реалност и легенда - Еолийския архипелаг. Северно от Сицилия, издигащи се от дълбините на Тиренско море, тези острови винаги са изглеждали като част от митологичен свят. Вулканичните пейзажи на Липари, Вулкано и Панарея, черните скали, димът от кратерите и необикновените форми на островчетата създават усещането, че тук боговете все още могат да се появят от морето. Не е случайно, че още Омир включва този архипелаг в “Одисея”. Според античната традиция именно тук живее Еол, господарят на ветровете, който подарява на Одисей мех с всички опасни ветрове, за да може героят безопасно да достигне Итака. Почти три хиляди години по-късно Кристофър Нолан отново поставя тези острови в центъра на легендата.

Центърът на Фавиняна СНИМКА: АВТОРЪТ

През април и май 2025 г. екипът на филма пристига на Липари, най-големия остров от архипелага. Снимачната база е разположена в пристанището Пинятаро, далеч от най-оживените туристически зони. Там са акостирали исторически кораби, част от които участват в сцените, а други служат за транспортиране на екипа и техниката. Сред най-впечатляващите места, избрани от Нолан, са скалите Пиетра Лунга и Пиетра Меналда, които режисьорът свързва с “блуждаещите скали”, описани в дванадесета песен на “Одисея”. Според Омир

това са опасни скални масиви,

между които мореплавателите можели да загинат, ако не намерят правилния път.

Друга ключова локация е Пиетра дел Баньо, плитчина в морето край Липари, използвана за сцените с прочутата среща на Одисей със сирените. Той знае, че песента на сирените е толкова красива, че всеки човек, който я чуе, губи разсъдъка си и се хвърля към смъртта. Затова заповядва на своите моряци да запушат ушите си с восък, а самият той да бъде завързан за мачтата на кораба, за да може да чуе песента, без да се поддаде.

Нолан използва красотата на Еолийските острови, но отново не копира буквално Омир. Режисьорът създава собствена визуална митология, в която природата сама се превръща в герой. Освен Липари, камерите на Нолан заснемат и Вулкано с неговите черни вулканични склонове, както и островчето Базилуцо край Панарея - място с почти извънземен пейзаж, което благодарение на специални ефекти и естествената си красота се превръща в част от митичния свят на филма.

Пътуването по следите на Одисей в Италия не би било пълно без легендата за Сцила и Харибда. В “Одисея” това е едно от най-страшните изпитания на героя. От едната страна на тесния морски проход живее Харибда, чудовище, което поглъща водите и създава смъртоносни водовъртежи. От другата страна е Сцила, страховито същество с множество глави, което напада моряците. От древността тези места се свързват с Месинския проток между Сицилия и Калабрия. Днес всеки кораб, който преминава между двете земи, следва

маршрут, който в продължение на векове е бил обвит в страх

и легенди. Нолан не използва Месинския проток като снимачна площадка, но включването му в пътешествието на Одисей показва нещо важно - Италия е част от самата география на мита. Днес “Одисея” получава нов живот - не само в книгите и на киноекрана, а и като карта за пътешествия.

Световните продукции отдавна доказват, че киното може да промени съдбата на цели региони. След излизането на филми и сериали зрителите започват да търсят реалните места, които са видели на екрана. При Кристофър Нолан този феномен има дори свое неофициално име - The Nolan effect.

Още преди премиерата на филма Фавиняна започва да използва международното внимание, което получи благодарение на продукцията. Островът, който само за няколко седмици се превърна в Итака на Одисей, вече се представя пред света не само като природен рай с кристални води, a и като място, където Холивуд среща древния мит. Туристически оператори започват да разработват маршрути по местата на снимките - до крепостта “Санта Катерина”, до Кала Ротонда, до пристанището, превърнало се в древногръцко. Местните жители разказват и

любопитни истории от снимачния период

Сред тях е и тази за Мат Деймън, който според местни хора се влюбил в традиционните сицилиански “аранчини” с рагу. И докато Фавиняна успя да превърне филма в международна реклама, на Еолийските острови реакциите са по-противоречиви.

Сан Феличе Чирчео е част от Ривиерата на Одисей в Италия СНИМКА: АВТОРЪТ

Именно Липари, Вулкано и Базилуцо бяха сред най-впечатляващите места в италианската част на снимките. Но според местни представители и опозиционни политици на Липари островите не са използвали достатъчно възможността за международна промоция. Докато Фавиняна активно комуникираше с медиите и превърна снимките в туристическо събитие, Еолийският архипелаг останал почти незабележим в публичното пространство.