Зад Лили Иванова и Бербатов стои Яна Титова - режисьорът на живота им пред публика

Легендарният футболист я впечатлява - много бързо учи сценария и не почива по време на репетиции

Имам една такава черта, не знам дали е добра, или лоша - хвърлям се във води, които не знам колко са дълбоки, но може би, ако знам, никога не бих го направила.

Добра или лоша, именно тази част от характера на Яна Титова я прави един от най-добрите режисьори у нас през последните години. И все в дълбоки води се “хвърля” тя с проектите, които прави. Яна Титова и Виолина Доцева - актрисата, която ще изиграе Лили Иванова

Само преди година се захвана с тежката задача да пресъздаде на екран цял един живот, и то не чий да е, а на примата в българската музика Лили Иванова. Мащабната екранизация ще проследи всички ключови периоди от живота на певицата, включително и съвременната ѝ безпрецедентна кариера. Лентата, наречена “Лили - Любовта е живот”, се очаква да е готова догодина. Яна Титова с Лили Иванова и сценариста Емил Бонев СНИМКА: КОСТАДИН КРЪСТЕВ - КОКО

И докато усилено работи по филма, Яна Титова се нагърби с още един мащабен проект - да пресъздаде цял живот, но този път на театралната сцена. Главният герой в него е футболната легенда Димитър Бербатов. Това ще бъде авторски театрален спектакъл, наречен “Бербатов: Разкодиране”, в който той ще разкаже живота си и ще покаже съвсем различна страна, непозната за зрителите досега.

“Много вълнуващ, интересен проект, различен от всичко, което съм правила досега. Материалът е много по-различен, защото драматургията е неговият живот”, разказва Яна Титова пред “24 часа”.

На новия терен - сцената, Димитър Бербатов играе себе си, но пресъздава и всички хора, които са били част от спортната му кариера. Той ще разкаже всичко, което е преживял - от първите си стъпки във футбола до успехите в международната си кариера. Но няма да се фокусира само върху спорта, а и върху всичко около него - житейските избори, трудните решения, съмненията, страха, амбицията и цената на успеха. Яна Титова и Димитър Бербатов на пресконференцията, на която обявиха новината за спектакъла “Бербатов: Разкодиране” СНИМКА: ГЛОРИЯ НАЧЕВА/ ФЕЙСБУК

В момента екипът репетира усилено, защото

има само месец до премиерата

- ще бъде на 9 септември в родния град на Бербатов Благоевград. След това зрителите в цялата страна ще могат да го видят, защото ще тръгне на мащабно национално турне, което се очаква да свърши чак в края на другата година.

“Младите хора биха могли да получат вдъхновение от хора като него. Той излиза сам и разказва историята от първо лице, което наистина е много ценно. Досега не съм виждала нищо подобно, но мисля, че има жажда за такива истории. И е хубаво да се разказват и да се напомнят”, споделя режисьорката.

Именно опитът на Бербатов е много вдъхновяващ за младото поколение, което би разбрало какво означава да искаш нещо на всяка цена и да не се отказваш при трудностите. Зрителите ще видят как футболистът изгражда кариерата си и не спира да преследва мечтата си.

Много различен спектакъл с много различен подход - така го описва Яна Титова. Бербатов имал доста идеи как да се получи, а предизвикателството за нея е да ги “преведе” на театрален език.

“Желанието му да играе в театъра придава на историята по-голяма интимност и разкриване. Мисля, че ще го видите в една нетипична роля, защото сме свикнали да го виждаме по спортни интервюта. Но това е един друг Димитър Бербатов - с всичките емоции, съмнения и чувства, които бушуват по спортния му път”, разказва Яна Титова. Целият екип на спектакъла “Бербатов: Разкодиране” СНИМКА: ГЛОРИЯ НАЧЕВА/ ФЕЙСБУК

Актьорската роля обаче не стряска Бербатов, дори напротив - той се справя страхотно според режисьорката и я впечатлява още в началото колко бързо учи текста си. Налага се да запомни наизуст много големи части от сценария, за да работят по-интензивно.

Оказва се, че дисциплината му, изградена в спорта, е от голяма помощ и в новата му роля. Свикнал е на забързан режим, затова и репетициите са по 8-9 часа дневно. Изненадващо за Титова, той е точно като нея в режима на работата - не обича да почива. Докато текат репетициите, спират само за да пият вода, но така процесът върви много ползотворно.

“С него работя много лесно. Обичам грандоманските му идеи и имам нужда от размах. Слава богу, всички хора около нас по същия начин възприемат работата. И това направи процеса лек и приятен”, разказва Титова. В екипа по спектакъла е и Влади Ампов - Графа, който ще направи музиката, сценограф е Мирела Василева, а изпълнителен продуцент е Таня Колчакова.

“Всичко ми е интересно и сега, докато имам сили, енергия и идеи, съм решила да пробвам. Защото смятам, че

в изкуството човек трябва да бъде смел,

категорична е режисьорката. “Когато имам порив към нещо, го преследвам 100 процента, защото почнат ли колебанията, значи по-добре да не го правя. Но досега не съм имала такива. Хвърлям се смело в това, което ми е интересно”, казва тя.

И тъкмо докато работи върху едната история, тя вече се пита коя е следващата. Затова освен двата мащабни проекта Яна Титова вече режисира нов. Много личен и важен, както тя го описва, ще бъде сериалът по романа “Хавра” на Захари Карабашлиев. Продуценти са съпругът ѝ - Алек Алексиев, и Ники Стоичков с компанията No Blink. Сериалът вече е получил финансиране от Националния филмов център. Проектът е замислен още преди няколко години, но засега режисьорката издава, че ще е вълнуваща история, важна за момента, в който обществото ни се намира. Яна Титова и Алек Алексиев с двете си дъщери - Ая и Хана, в сватбения ден

Впрочем освен в живота Яна и Алек Алексиев са чудесен тандем и в професията. Като продуцент той стои и зад другите нейни филми - “Доза щастие”, “Диада”, комедията “Брънч за начинаещи”. Първият е режисьорският дебют в пълнометражното кино на Яна Титова през 2019 г. Създава го по автобиографичната книга “Падение и спасение” на журналистката Весела Тотева и разказва за нейната лична и зловеща битка с наркозависимостта към хероина през 90-те години на миналия век. В главната роля влиза дъщерята на Весела - Валентина Каролева.

Следват сериалите “Съни бийч”, “Татковци”, “Лъжите в нас”. А после и лентата “Диада” - вторият ѝ пълнометражен филм, с който печели няколко награди “Златна роза”.

Миналата година режисьорката направи рязък завой и към комедийния жанр, когато излезе “Брънч за начинаещи”. Тогава отново включи Валентина Каролева в своя проект и събра заедно на екрана Орлин Павлов, Александра Сърчаджиева, Жаклин Дочева, Филип Буков, Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев и др.

В комедийния филм Яна Титова режисира и голямата си дъщеря Ая, която играе една от главните роли. Това е третият съвместен проект, който събира майка и дъщеря заедно на снимачната площадка. Израснала в артистично семейство, 13-годишната Ая вече е сред най-разпознаваемите и талантливи деца актьори у нас.

Едва 5-годишна, тя направи своя филмов дебют в киното под режисурата на майка си, като играе в “Доза щастие”. По време на снимките стриктно е спазвала професионална дистанция и се е обръщала към майка си с “режисьор Яна”.

Когато е на 7 години, се присъединява към хитовия медицински сериал “Откраднат живот”, а няколко години по-късно играе и в “Татковци”. По-малката ѝ сестричка Хана пък засега избира различен път от актьорството. Едва на 7 години, тя е успешна млада състезателка по спортна гимнастика и вече е републикански шампион. Печели множество отличия от републикански турнири, включително златни медали.

“Ние я подкрепяме страшно много. Виждаме, че има хъс и желание, а това е най-важното. Мотивирана е, а ние правим това, което трябва - всеки ден я водим на тренировка”, разказва гордата майка. Артистичното семейство - Яна Титова и Алек Алексиев, на сватбата си. До тях са Валентина и Александър Каролеви СНИМКИ: ЛИЧЕН ФЕЙСБУК ПРОФИЛ НА ЯНА ТИТОВА

Двамата с Алек Алексиев подкрепят и двете си дъщери да се изразяват, да правят това, което искат, за да може сами да намерят “собствения си глас”. “Мисля, че това е едно от най-важните неща. И ако ние можем да помогнем, винаги бихме го направили”, обяснява Яна Титова. Другото важно нещо при отглеждането на момичетата е да говорят с тях при всеки проблем. “Разговорите са основна част от връзката между дете и родител. Те, както и личният пример, може да им помогнат да намерят своята истина. И оттам нататък да решат как да живеят живота си”, казва Яна Титова.

Още един начин да разказва истории - само за две години с три

спектакъла на сцената Яна Титова с Георги Гоцин, Юлиян Петров, Теодор Ненов и Стефан Додуров, които играят в “Лисабон”. СНИМКА: ИВАН ДОНЧЕВ

Казвай “да” на възможностите, които ти предоставя животът. Този съвет ѝ дава писателят Захари Карабашлиев, а Яна Титова го следва и до днес. Приема новите провокации и не се притеснява да се провали, тъй като това е част от пътя в професията ѝ.

Затова и бързо приема да режисира първия си театрален спектакъл преди две години, когато Захари Карабашлиев ѝ дава да прочете пиесата “Лисабон”. Съвсем шокиращо за нея, той ѝ предлага да я постави на сцената. Дотогава Яна Титова е известна в киното с филмите и сериалите, които режисира.

Да нея спектакълът се оказа двоен повод за радост - първата ѝ премиера като театрален режисьор и завръщането ѝ в Младежкия театър след 17 години - мястото, където започва актьорската ѝ кариера.

Само за две години след премиерата на “Лисабон” името ѝ вече стои и зад още два спектакъла.

“Преди това не бях и помисляла, но се оказа още един начин да разказвам истории. И е все по-вълнуващо с всеки нов материал, който идва при мен”, така тя описва работата си на сцената.

Миналата година режисира британската пиеса на Люси Пребъл “Ефектът”, която е сред най-коментираните заглавия в последните години. Премиерата ѝ е в Лондонския национален театър през 2012 г., а същата година печели отличието “Най-добра нова пиеса” на “Театралните награди на Кръга на критиците”. Яна Титова събра на сцената Валентина Каролева, чийто дебют в театъра е този спектакъл, с Ирмена Чичикова, Иван Бърнев и Стефан Додуров.

Историята проследява двама млади доброволци, които се влюбват по време на клинично изпитване на нов мощен антидепресант.

“Много ценно представление, със страхотна драматургия и невероятни актьори”, го описва режисьорката. А процесът по подготовката на представлението също е бил много натоварен - екипът е репетирал по 13 часа.

Преди това се осмели да направи и комедийния спектакъл “Код жълто”, в който облече Аня Пенчева, Весела Бабинова, Анелия Луцинова и Екатерина Лазаревска в жълти дъждобрани. Постави ги и в нетипични роли - Аня Пенчева например е чистачка. Героините на четирите актриси се забъркват в комични ситуации, подвластни на феминисткия им бунт, затова организират забавно-хаотичен план за отмъщение.

Режисьорката описва спектакъла като фурия със страхотни актриси, които много се забавляват да го играят. Радва му се много и публиката в цялата страна.