Емрах на Тони Стораро вдига с Айлян най-пищната сватба на годината

Малкият син на певеца и красавицата още пазят в тайна датата, тържеството ще е три дни и три нощи

Емрах Стораро е на път окончателно да се раздели с ергенския живот. Малкият син на Тони Стораро се готви да вдигне пищна сватба с годеницата си Айлян, а според хора от обкръжението на певеца голямото събитие може да се състои съвсем скоро.

Точната дата и мястото засега се пазят в строга тайна дори от колеги на бъдещия младоженец.

За предстоящото тържество намекна и водещият на подкаста “Шоуто на Венелин”, където гостуват редица популярни представители на попфолка. “Искам да ме поканиш!”, обръща се той към Емрах в кратко видео. Певецът посреща думите му с уклончива усмивка и видимо предпочита новината да не бъде разгласявана предварително. Реакцията му обаче допълнително засили слуховете, че подготовката за сватбата вече е в ход.

Очакванията са семейство Стораро да не пести средства за празника. Предвид колко пищен бе годежът на младите, сватбата отсега е определяна като една от най-скъпите и зрелищни у нас през годината. Говори се, че празненствата ще продължат три дни и три нощи и ще съберат многобройни роднини, приятели и звезди от музикалните среди.

Годеж като кралска венчавка

Емрах и Айлян дадоха заявка за грандиозното събитие още с годежа си миналата есен, който повече приличаше на истинска кралска сватба. Празненството започна пред бащината къща на бъдещата булка в разградското село Подайва, а след това продължи в луксозен ресторант в Шумен.

Чаровната брюнетка бе център на вниманието, като смени три впечатляващи тоалета. Първо се появи в дръзка червена бална рокля, след това заложи на синьо-зелен модел, обсипан с пера, а за финала избра истинска кралска визия, допълнена от внушителна корона.

Червеното беше водещ цвят и в украсата на заведението. Масите бяха декорирани с месингови свещници и червени пера, а необичайни палми с пера вместо листа допълваха пищната атмосфера.

Близките спазиха и традицията да закичат бъдещите младоженци с гердани от банкноти - символично пожелание за благополучие и заможен семеен живот.

Освен с годежа предстоящата сватба неизбежно ще бъде сравнявана с тази на Фики и Гюлджан, която преди 8 години се превърна в едно от най-обсъжданите светски събития у нас. Сега Емрах изглежда решен да надмине батко си по разкош и зрелищност.

Бракът ще укроти ли буйния Емрах?

Близките на певеца вероятно се надяват семейният живот да внесе повече спокойствие в поведението му. През последните години Емрах неведнъж привличаше вниманието с любовта си към високите скорости и рискованите изпълнения зад волана. Последицата от едно от тях беше временното отнемане на шофьорската му книжка.

Годежът с Айлян очевидно не успя напълно да укроти буйния му нрав. Сватбата обаче може да се окаже началото на нов етап за младия изпълнител - този път не като непокорния малък син на Тони Стораро, а като семеен мъж с далеч по-сериозни отговорности.

Преди фамилията да отпразнува сватбата, ѝ предстои още едно голямо събитие - юбилейният концерт на Тони Стораро по случай неговата 50-годишнина, насрочен за 13 ноември. Така за музикалната династия се задава период, изпълнен с двойни празненства, много музика и блясък.

Сватбата ще е по стара традиция

Фамилия Стораро принадлежи към общността на турскоезичните роми, известни като милет, при които сватбата е не просто събиране на две сърца, а празник на цели родове. Тържествата обикновено продължават няколко дни и съчетават традиционни ритуали с демонстрация на разкош - музика на живо, скъпи автомобили, внушителни тоалети, златни накити и щедри парични подаръци.

При музикантските фамилии празненствата често приличат на големи концерти. Канят се популярни певци и оркестри от България и съседните балкански държави, изграждат се сцени с мощно озвучаване и видеостени, а изпълненията продължават до ранните часове. За домакините изборът на музиканти е въпрос на престиж, затова на едно тържество могат да се изредят няколко оркестъра и десетки изпълнители.

Три рокли и корона за Айлян

Това, че Айлян смени на годежа си три пищни тоалета, като на финала се появи в кралска визия с внушителна корона, подсказва колко внимание ще бъде отделено на булченските премени.

В традиционните празненства от Разградско и Шуменско смяната на няколко рокли не е просто модна прищявка. Всеки тоалет отбелязва различен етап от церемонията. Червеното се свързва с годежа и раздялата с бащиния дом, докато короната и най-бляскавата рокля са запазени за кулминацията на празника.

В много семейства преди сватбата се провежда и т.нар. “къна геджеси” - нощ на къната. Това е женски ритуал за прощаване с моминството, на него присъстват само девойки и омъжени жени от семейството и приятелския кръг. Ръцете на бъдещата булка ритуално се къносват, главата ѝ се покрива с червен воал, а близките я изпращат символично от родния дом.

Ще ги покрият с пари и злато

Сред най-важните обичаи е “такъ” - публичното закичване на младоженците с пари и златни накити. Гостите поставят банкноти върху специални ленти или оформят дълги гердани, които окачват на младото семейство. Даровете са пожелание за благополучие, но и израз на уважението към двата рода.

Емрах и Айлян бяха закичени с нанизи от левове и евро още на годежа. На самата сватба паричните и златните подаръци вероятно ще бъдат значително повече. При най-пищните семейни празненства стойността им може да достигне внушителни размери, макар конкретните суми обикновено да остават известни само на близките.

Тъй като фамилия Стораро е част от общността на милет,

зад пищната сватба на Емрах стоят не само възможностите на една от най-популярните музикални фамилии у нас, но и традициите на общността, към която принадлежи. Тази турскоезична ромска общност е разпространена предимно в Североизточна България. В нея семейството и родът заемат централно място, а годежите и сватбите се превръщат в събития, които събират стотици роднини, приятели и музиканти.

Фамилията е сред най-разпознаваемите представители на т.нар. музикантски родове. Тони Стораро, чието истинско име е Тунчер Фикрет Али, успя да изгради не само собствена кариера, но и своеобразна музикална династия. По стъпките му тръгнаха и двамата му синове - Фики и Емрах.

В тези фамилии сватбата има значение, далеч надхвърлящо личния празник на младоженците. Тя показва сплотеността, възможностите и положението на целия род. Затова домакините се стремят да осигурят най-добрите музиканти, най-богатата трапеза и най-впечатляващите ритуали. Гостите също участват в демонстрацията на уважение, като даряват пари, злато и скъпи подаръци.