Христо Стоичков дал първия урок по българска музика на Луис Фонси

Христо Стоичков се оказа неочакван музикален „учител" на Луис Фонси преди първата среща на пуерториканската звезда с българската публика. Това разказа самият изпълнител на Despacito на пресконференция в Бургас.

Фонси призна, че до вчера не е познавал българската музика и си е направил своеобразен „малък урок", за да научи повече за нея. В това му помогнал именно Стоичков, който му разказал не само за музиката, но и за историята на България.

Пуерториканецът познава българската футболна легенда от няколко години и го определи като човек с голямо сърце, направил много за страната си. По думите му двамата споделят и сходни възгледи. А на въпрос дали Стоичков ще бъде сред публиката на концерта му тази вечер Фонси отговори утвърдително.

Участието в Бургас ще бъде първата среща на Луис Фонси с българската публика. Певецът заяви, че е щастлив да бъде в България и приема концерта като голяма чест и отговорност.

На срещата с журналистите неизбежно стана дума и за най-разпознаваемия му хит Despacito. Фонси разказа, че когато написал песента преди повече от десет години, не е предполагал какъв успех я очаква, пише БТА.

Идеята се родила в студиото му в период, когато музиката му била по-силно насочена към романтиката. В един момент обаче усетил, че хората искат да танцуват и да чуват повече латино звучене. Така решил да създаде „песен, която да ги кара да се раздвижат".

Никой обаче не е могъл да предвиди, че Despacito ще достигне до толкова много хора по света, отбеляза певецът.

Според Фонси днес светът е все по-отворен към музика на различни езици, а важна роля за това имат социалните мрежи. Те позволяват на песните много по-лесно да преминават през езиковите и географските граници.

Пуерториканската звезда разкри още, че би искал да работи със Стиви Уондър. Фонси обича музикалните колаборации още от първия си албум и търси възможности да работи с хора, които могат да го вдъхновят и от които да научи нещо ново, независимо дали са световноизвестни имена.