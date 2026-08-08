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Фалшивата секси полицайка Ушева превъзбужда социалните мрежи (Снимки)

Алексей Гилтяй

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"Полицайката" позира пред старото Народно събрание. Снимка Инстаграм

Фалшива секси полицайка, кръстила се Диана Ушева, прави фурор в социалните мрежи. Профилът набира близо 6000 последователи в инстаграм само за няколко дни. В него се публикуват провокативни кадри на  мнимата полицайка, които събират стотици коментари. Голяма част от потребителите припознават Ушева като реален полицай и я укоряват за смелите снимки.

Най-вероятно става дума за измама, генерирана с изкуствен интелект. На снимките "полицайката" се плези с фланелка на "Левски", гали коне и позира край патрулка с призива: "Искате ли да си направим гонка?". 

Тя показва прелести, представяйки се за полицайка, и голяма част от аудиторията няма никакво съмнение, че е реална личност. 

"Ушева" публикува множество кадри в социалните мрежи и за кратко време събира хиляди реакции. Нейният мъжки еквивалент е "Данчо Полицая", който също прави фурор в социалните мрежи с иронични изказвания, които понякога също остават неразбрани. 

"Полицайката" позира пред старото Народно събрание. Снимка Инстаграм

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