Роби Уилямс губи 12 млн. паунда от имение в Швейцария

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Британската поп икона Роби Уилямс е на път да загуби 12 милиона паунда заради продажбата на швейцарско имение, което е купил от приятел голфър.

52-годишният Роби инвестира 26,6 милиона паунда в обширното имение в модерното село Вандьоврес, близо до Женева, през декември 2020 г., купувайки го от богатия бизнесмен Николас Бруншвиг.

Двамата сключват сделката по време на на престижния голф турнир „Golf Club de Geneve" - без адвокати или агенти за недвижими имоти, пише "Дейли мейл".

Въпреки че изготви планове за преобразуване на имота с разкошен ремонт и нов плувен басейн, Роби се отказа от проекта и вместо това си купи друго имение в Гщаад.

Вилата беше пусната обратно на пазара през 2022 г., след като събира прах в продължение на години. Тя е продадена за 14,7 милиона паунда, като швейцарски експерти в областта на недвижимите имоти описаха сделката като катастрофална. Един от тях казва:

„Не съм виждал толкова лоша сделка от дълго време. Нищо не оправдаваше платените по това време 26,6 милиона паунда."

„Имотите бяха закупени на завишени цени от хора, които получиха лоши съвети. Липсата на агент по недвижими имоти по време на първоначалната продажба вероятно е изиграла основна роля", казва друг ексеперт.