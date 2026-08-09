Стефан Вълдобрев написа за два часа текст на остров Света Анастасия

Стефан Вълдобрев написа за по-малко от два часа текста на новата си песен „Котва и хвърчило", докато се намираше на остров Света Анастасия край Бургас. Песента е част от проекта „Акустиката на България", по който Вълдобрев и „Обичайните заподозрени" отново започнаха работа. Музикантите записаха песента и заснеха кадри за документалния филм, който съпътства проекта.

Екипът започна работа още в ранните часове на деня, като записа музика на няколко места на острова – в църквата, край фара и в сградата, в която днес се помещава музеят. Именно специфичната акустика и атмосферата на различните места са сред основните елементи в концепцията на проекта.

„Радвам се, че започваме отново работа по проекта точно от остров Света Анастасия. Много исках да включа нещо, свързано с Бургас, защото Бургас ми е много, много мил град", каза Вълдобрев пред БТА.

Той разказа, че през миналата година са били записани 12-13 песни на различни места в България. След това работата е била временно прекъсната, за да бъде обработен и смесен записаният материал и да бъдат подготвени нови песни.

„В този проект всъщност това, което съм обявил, не е само самата акустика, а и енергията на мястото", обясни музикантът.

Текстът на „Котва и хвърчило" е получил окончателния си вид непосредствено преди записа. „Най-вероятно мястото ми помогна да го направя. Обикновено пиша текстовете си много по-дълго. Тази сутрин успях за по-малко от два часа", разказа Вълдобрев.

Записите извън студио имат и своите особености, тъй като около музикантите постоянно има екип и хора. „Аз съм леко интровертен човек, когато работя, когато творя и когато записвам. А пък тук си обграден от много хора и има нещо концертно в изпълнението", каза той.

В „Котва и хвърчило" участват Иван Лечев, Стоян Янкулов-Стунджи, Мирослав Иванов и Веселин Веселинов-Еко.

„Акустиката на България" е проект на Вълдобрев и „Обичайните заподозрени", вдъхновен от пътуванията им из страната. Идеята е песни да бъдат записвани на знакови места, като естествената акустика и атмосферата им станат част от звученето. Проектът включва и документален филм.