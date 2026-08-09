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Луис Фонси изпя хита си "Деспасито" в Бургас, облечен в тениска на Стоичков

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Луис Фонси пее на сцената в Бургас. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Луис Фонси излезе облечен с тениска на футболиста Христо Стоичков на сцената на фестивала Spice Music в Бургас в събота вечерта и запя най-големия си хит.

“Благодаря на всички, които дойдоха. За първи път съм тук, но надявам се не за последен”, каза от сцената пуерториканецът и изпълни "Деспасито". В публиката бе и човекът, с чийто екип той бе на сцената - футболната легенда Стоичков го аплодираше от ВИП зоната.

Малко преди концерта си Фонси обясни, че двамата се познават от няколко години, футболистът е и човекът, който му разказал за историята на страната ни и за музиката ни.

Луис Фонси пее на сцената в Бургас. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

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