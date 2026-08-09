Кой кой е в новия сезон на "Под прикритие"

16 г. след като изиграват баща и дъщеря, Юлиан Вергов и Радина Кърджилова ще са съпрузи – подземни босове

16 години след като изиграха баща и дъщеря в първия от новата вълна български сериали “Стъклен дом”, Юлиан Вергов и Радина Кърджилова пак се срещат на малкия екран, но вече в други роли. Сега той е най-големият подземен бос, а тя - неговата опасна и властна съпруга, в дългочаканото продължение на “Под прикритие”. Героят на Юлиан Вергов се казва Тони Амигото, а красивата му жена е Виктория Влашка. Двамата имат и една пораснала дъщеря - Карина, в чийто образ влиза младата актриса Велина Георгиева.

И тримата са сред новите попълнения в състава на сериала, а героите им ще имат ключово значение за сюжета.

Друго ново лице ще е Явор Кръстев - героят на Павел Иванов, познат от филма за Гунди и от “Татковци”. Сега той също влиза в подземния свят, а персонажът му се свързва с поръчкови убийства. “Ролята е заплетена, сложна и интересна, с огромна арка и много промени”, разказа наскоро актьорът.

Продължението на “Под прикритие” проследява не само какво се случва след събитията от предишния сезон, но и как се е оформила бандата на Джаро (Михаил Билалов). Затова и той, и още няколко от обичаните герои, които бяха убити, всъщност пак ще се появят на екрана. Така зрителите ще видят отново Александър Сано и Захари Бахаров като Косъма и Иво Андонов. “Два типа е завръщането на герои. Косъма и Джаро се завръщат под формата на ретроспекции, с които зрителят да добие представа за зараждането на тази групировка - как са се срещнали, как са тръгнали нещата. А другите герои, които се завръщат, са тези, които са оцелели през останалите пет сезона”, обясни Сано пред публиката.

Очаква се БНТ 1 да излъчи сериала наесен.