Ариана Гранде оглави за седми път „Билборд 200“ с новия си албум Petal

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Ариана Гранде оглави за седми път в кариерата си класацията „Билборд 200" за албуми. Новият ѝ проект Petal дебютира директно на първата позиция, съобщи сайтът на „Билборд".

Албумът е реализирал 295 000 еквивалентни албумни единици в САЩ през седмицата, приключила на 6 август. Това е най-силната седмица на Гранде по този показател през настоящото десетилетие. Petal е донесъл на певицата и най-добрия резултат по чисти продажби на физически и дигитални копия от повече от десет години.

Със седмия си албум, достигнал върха на „Билборд 200", Гранде се изравнява на петото място сред соло изпълнителките с най-много албуми №1 в историята на класацията, създадена през 1956 г. Пред нея са Тейлър Суифт с 15 албума, Барбра Стрейзънд с 11, Мадона с 10 и Бионсе с 8. Гранде дели петото място с Джанет Джексън и Лейди Гага.

Преди Petal Ариана Гранде е оглавявала „Билборд 200" с Eternal Sunshine през 2024 г., Positions през 2020 г., Thank U, Next през 2019 г., Sweetener през 2018 г., My Everything през 2014 г. и Yours Truly през 2013 г. Новият албум е и нейният десети проект, достигнал челната десетка на класацията.

В момента Гранде е в разгара на турнето The Eternal Sunshine Tour, което започна на 6 юни и е планирано да продължи до 1 септември.

В актуалното издание на „Билборд 200" всички албуми от второ до седмо място вече са оглавявали класацията.

I'm the Problem на Морган Уолън се понижава от първо на второ място със 75 000 еквивалентни албумни единици. На трета позиция е You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love на Оливия Родриго със 74 000 единици, пише БТА.

Четвъртото място заема Dandelion на Ела Лангли със 72 000 единици, следван от The Great Divide на Ноа Каан с 59 000. Iceman на Дрейк е шести с 48 000 единици, а One Thing at a Time на Морган Уолън е седми с 38 000.

The Art of Loving на Оливия Дийн се изкачва до осмо място с 37 000 единици. Thriller на Майкъл Джексън е девети с 36 000, а Stick Season на Ноа Каан запазва десетата позиция с 35 000 еквивалентни албумни единици.