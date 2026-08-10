Животът и песните на Михаил Белчев оживяват във фотоизложба

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Биографична фотоизложба, посветена на поета, композитора и изпълнителя Михаил Белчев (1946–2026), ще бъде открита на 13 август в София – деня, в който се навършват 80 години от рождението му. Експозицията ще бъде представена от 19:00 часа в галерията на открито на Столичната община в Градската градина, съобщиха организаторите.

Михаил Белчев почина на 6 април тази година.

Ретроспективната изложба е озаглавена „Ти ме повика, живот" и проследява ключови моменти от живота и творческия път на Белчев. Експозицията започва с неговите детски години и първите му стъпки в музиката с хор „Бодра смяна", преминава през участията му на „Златният Орфей" и създаването на песента „Булевард" и достига до годините на признание, режисьорската му работа и богатото му литературно наследство.

Посетителите ще могат да видят фотографии и спомени, които представят не само личната история на Михаил Белчев, но и времето и поколенията, свързани с неговото творчество.

Изложбата ще остане в Градската градина до 26 август, пише БТА.

В памет на твореца на 12 октомври в Зала 1 на НДК ще се състои концертът „Белчевият род го има".