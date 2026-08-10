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Васил Найденов с бишт* като Меси и е вече мостът ни към Йордания

Мария Райчева

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Васил Найденов получи отличието за изключителния си принос към културата от Мустафа Реалад (с бялата тениска). Вдясно е Анастас Терзобалиев. Снимка: Йордан Симeонов

Васил Найденов облече традиционната арабска мантия бишт - дреха, която в Йордания е символ на висок статус и обикновено се носи от високопоставени личности. С нея българският певец бе удостоен по време на специална церемония, на която получи и почетен плакет за изключителния си принос към културата.

Отличието му бе връчено в популярен столичен хотел от д-р Мустафа Реалад, журналист в един от най-големите държавни вестници в Йордания, по инициатива на Анастас Терзобалиев, организатор на срещата, международен експерт по въпросите на Близкия изток, арабските страни и Африка.

Мустафа Реалад даде на Васил Найденов и традиционната арабска дреха бишт.
Мустафа Реалад даде на Васил Найденов и традиционната арабска дреха бишт. Снимка: Йордан Симeонов

Плакетът е специално изработен със снимка на първата страница на "Ад-Дустур", а признанието за Найденов е част от инициатива на изданието, която от миналата година отличава личности с принос в областта на културата, образованието и обществения живот в България.

"Духовен диалог с публиката е вашето творчество, живо превъплъщение на чувствата, които всички ние изпитваме независимо от националност и култура. Затова ние в Йордания, държава на култура и гостоприемство, виждаме във вас един мост за културно общуване между нашите два свята", заяви д-р Реалад.

По думите му задълбочаването на българо-йорданските отношения преминава и през изкуството. Той отправи и покана към Найденов да посети Йордания, като добави, че за страната ще бъде чест да го посрещне.

Биштът, който бе поднесен на певеца, е традиционна официална мантия, носена в Арабския свят при особено тържествени поводи. Тя се свързва с авторитет и висок обществен статус. Именно такава дреха бе подарена на Лионел Меси от емира на Катар след финала на световното първенство по футбол през 2022 г.

"Не съм очаквал, че българската музика ще стигне до Йордания. За мен е чест. Бих искал да ви подаря моята нова песен, която все още не е излязла и се казва "Казах ли ти колко е красива", каза Васил Найденов.

* Традиционна арабска мантия

Васил Найденов получи отличието за изключителния си принос към културата от Мустафа Реалад (с бялата тениска). Вдясно е Анастас Терзобалиев.
Мустафа Реалад даде на Васил Найденов и традиционната арабска дреха бишт.

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