Бившият съпруг на Джей Ло: Пи Диди я заплашваше, тя се страхуваше за живота си

Първият съпруг на Дженифър Лопес, Оджани Ноа, твърди, че певицата му е признала, че се страхува за живота си заради Шон „Диди" Комбс. По думите му това се случило след конфликт между нея и рапъра, който по това време имал връзка с Лопес.

Ноа и Дженифър Лопес бяха женени 11 месеца – от 1997 до 1998 г. В ново интервю пред The Sun той разказва за ожесточената си конфронтация с Комбс в Лос Анджелис, след като разбрал за отношенията му с тогавашната му съпруга.

„Отидох при него и му казах да се маха, а той ми каза да се разкарам. Попита ме кой съм, а аз му отвърнах: „Майната ти". После му казах, че е спал с жена ми. Дженифър застана между нас и настоя Шон да си тръгне, но той отказа. Скарах се с нея и накрая тя се качи в колата му и си тръгна", разказва Ноа.

Той твърди, че Лопес по-късно му се обадила, защото била „уплашена" и се страхувала за живота си. Според разказа му Комбс се появил в дома ѝ, започнал да крещи името ѝ, а преди това я бил обиждал вербално и отправял заплахи към семейството ѝ.

„Тя каза, че е уплашена и се страхува, затова веднага напуснах работа и отидох", спомня си Ноа. Когато пристигнал в дома на Лопес, той бил притеснен, защото според него Комбс „имал оръжия".

„Всеки прави грешки и заслужава да му бъде простено веднъж. Тя се е опитвала да зареже Диди преди, но той е заплашвал нея и семейството ѝ", добавя Ноа.

Още през 2022 г. в интервю за The Mail on Sunday той разказа за трудностите в брака си с Лопес и за това как превръщането ѝ в световна звезда се отразило на отношенията им.

„Много пъти се чувствах като г-н Пепеляшка. Тя беше най-красивата жена, която някога съм виждал. В началото нямах представа коя е. Влюбихме се, когато вече беше известна. Но по време на брака ни тя се превърна в мегазвезда. Години наред беше твърде болезнено да говоря за това. Исках да се скрия и да живея живота си", спомня си той.

По думите му още докато били женени започнали да се появяват снимки на Лопес с Комбс, който по това време продуцирал нейния албум. Ноа твърди, че я попитал защо излиза с него, а тя му отговорила, че това е „просто бизнес".

„Обадих се на Джен и я попитах защо излиза с него на срещи, а тя отговори: „Просто е бизнес. Това ми казват, че трябва да направя." Ревнувах и крещях: „Но ти си омъжена!" Искахме деца, обсъждахме да имаме деца. После тя ми каза, че не може да има бебе, защото това би попречило на кариерата ѝ."

В крайна сметка двамата се разделят, а Лопес продължава публично да се среща с Комбс. Според Ноа обаче тя останала близка с него и дори имало моменти, в които искала да се съберат отново.

„Имаше моменти, в които ми казваше: „Имам нужда от теб в живота си. Не искам да те загубя", разказва той.

След връзката си с Диди Лопес се омъжва за Крис Джъд, с когото е заедно между 2001 и 2003 г. След това тя има брак с Марк Антъни от 2004 до 2014 г., а последният ѝ съпруг беше Бен Афлек.

Междувременно Шон „Диди" Комбс беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране с цел проституция в нарушение на федералния закон „Ман". През октомври 2025 г. той беше осъден на четири години и два месеца федерален затвор, пет години надзор след освобождаването му и глоба от 500 000 долара.