След дълго чакане накрая имаме дата! Градът домакин на “Евровизия 2027” ще бъде обявен в сряда, 12 август.

Така гръмко новината за избора между София и Бургас, която се чака, бе съобщена в EuroMix - Eurovision2026 - сайт, който следи всичко около песенния конкурс. Това обаче не е официалният сайт на “Евровизия”, от БНТ също няма официално потвърждение дали сряда е денят на избора. Но очакванията са, че до края на седмицата градът домакин вероятно ще стане известен.

Комисията, която избира, трябваше да обяви града до края на юли, но не се случи. Дотогава София беше очевидният фаворит. Седмица по-късно залозите вече бяха изравнени и двата града имаха около 50-50% шанс. Малко след това Бургас изпревари столицата в сайтовете за залози Bitget Wallet и Prediction Hunt. Не от тях обаче зависи кой ще е градът домакин. Окончателното решение се взема съвместно от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), като тежестта на БНТ е най-малка.

Веднага след победата на Дара и песента ѝ “Бангаранга”, които доведоха конкурса в България, 4 града - София, Варна, Бургас и Пловдив, обявиха, че са готови да приемат “Евровизия”. За да бъде избран, градът трябва да отговаря на много критерии, сред които подходяща зала, инфраструктура, хотели, международни транспортни връзки. В средата на юли Пловдив и Варна отпаднаха от надпреварата заради инфраструктурни и технически критерии.

Заради победата на Дара България влиза по право в конкурса, а още 17 държави вече са изразили интерес за участие - Албания, Австрия, Канада, Дания, Финландия, Германия, Гърция, Израел, Италия, Латвия, Люксембург, Серна Македония, Норвегия, Румъния, Сан Марино, Швейцария и Великобритания. Обществените телевизии, които са членове на EBU, имат срок до средата на октомври да подадат официално заявленията си за участие в “Евровизия 2027”. Билетите за двата полуфинала и големия финал, които ще са през май 2027 г., обикновено се пускат в продажба през декември/януари.