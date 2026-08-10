Брад Пит: Бях трезвен седем години, но сега отново започнах да пия

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Брад Пит разкри, че отново е започнал да пие алкохол, след като в продължение на седем години се е въздържал напълно.

Звездата от „Имало едно време в Холивуд“ се отказа от алкохола през 2016 г. и впоследствие говори открито за процеса на възстановяването си. В ново интервю за „Ескуайър“ обаче Пит призна, че е започнал отново да пие.

Сед като предлага чаша вино на интервюиращия го журналист, актьорът казва: „Бях трезвен в продължение на седем години. След това отново започнах да пия.“

По думите му сега употребява алкохол „по-умерено“ в сравнение с миналото, но признава, че на няколко пъти е надценил способността си да контролира количеството.

„Няколко пъти станах прекалено самоуверен и си казах: „Да, не, това не е добре за мен“, сподели Пит.

„Мога да изпия няколко питиета. Но не мога да пия много. Трябва да подхождам професионално към това“, добави той.

Само миналото лято Пит говори подробно за отказването си от алкохола в подкаста „Armchair Expert with Dax Shepard“. Той се запознава с водещия Дакс Шепърд, когато двамата посещават сбирки на „Анонимни алкохолици“.

По време на разговора Шепърд отбеляза: „Не отиваш в Анонимни алкохолици, защото всичко в живота ти върви прекрасно“, на което Пит отговори: „Не, обикновено това не е причината да се озовеш там.“

Холивудската звезда разказа още, че е решил да спре алкохола след раздялата си с Анджелина Джоли през 2016 г.

Пит призна, че винаги е бил „ужасно упорит“, но когато допусне сериозна грешка, обикновено е способен да поеме отговорност за нея.

„След това въпросът е какво мога да направя с това, как мога да поправя нещата и да се погрижа да не се случи отново. Да бъда по-добър, да поема отговорност“, каза той.

В новото интервю Пит говори и за психичното си здраве, като разкри, че е преминал през кратък период, в който е имал мисли за самоубийство.

„Никога не съм бил склонен към самоубийство, с изключение на един кратък период. Тогава просто не виждах изход“, каза актьорът.

Той допълни, че болката в онзи момент е била толкова силна, че идеята за смъртта му се е струвала като облекчение, въпреки че не е възнамерявал да предприема действия.

„Тогава си казах: „Добре, сега разбирам“. Разбирам самоубийството в смисъла, че човек го възприема като освобождение“, обясни Пит.

Актьорът не уточни кога точно е преминал през този период, но посочи, че той е бил свързан със семейни проблеми, предаде БГНЕС.