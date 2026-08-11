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Жеравна посреща юбилейната изложба на бургаския художник Руси Куртлаков

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимка: Община Котел

На 15 август, събота, от 17:30 ч. Художествена галерия „Христо Тодоров" в Жеравна ще представи юбилейна изложба по повод 80-годишнината на известния бургаски художник, общественик, колекционер и меценат Руси Куртлаков, съобщиха от община Котел..

Експозицията събира подбрани творби – живопис и графика, създадени в различни периоди от дългия творчески път на автора. Те представят многообразието на неговия художествен почерк и дават възможност на публиката да се докосне до различни лица на неговото творчество.

Руси Куртлаков е сред разпознаваемите имена в културния живот на Бургас, с дългогодишен принос към съхраняването, популяризирането и подкрепата на българското изкуство.

Юбилейната изложба в Жеравна е повод не само да бъде отбелязана една значима годишнина, но и да бъде споделена среща с изкуството на автор, оставил трайна следа в съвременната българска художествена сцена, коментират от община Котел..

Снимка: Община Котел

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