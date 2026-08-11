Себастиан Щудницки и оркестърът на търновския театър представят „Мементо" на Царевец

Световноизвестният германски тромпетист, пианист, композитор и музикален новатор Себастиан Щудницки ще представи за първи път в България своя впечатляващ кросоувър проект „Мементо". Мащабният концерт е с оркестъра на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" под диригентството на маестро Ганчо Ганчев. Той ще се проведе на 14 август от 21 часа на откритата сцена на крепостта „Царевец" във Велико Търново. Специално за концерта у нас пристигат басистът Игор Шпалати и барабанистът Матис Гросман, съобщиха от театъра.

„Мементо" е поредното голямо творческо предизвикателство за оркестъра на великотърновския театър след впечатляващия успех на концерта „Чифте кавали". Представен преди броени дни, проектът събра на една сцена световноизвестния български музикант Теодосий Спасов и виртуозния турски кавалджия Батухан Айдън. Сега музикантите от МДТ отново ще бъдат в центъра на вълнуваща творческа среща между различни култури, традиции и музикални светове.

Концертът „Мементо" е съвместна инициатива на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете", фестивала „48 часа Варуша Юг" и великотърновския театър и се осъществява с подкрепата на Гьоте-институт България.

На сцената ще се срещнат характерният звук на Щудницки, богатството на оркестровото звучене и неповторимата атмосфера на Царевец. Преплитането на джаз, класическа и електронна музика обещава необикновено преживяване под открито небе, в което вековната история на крепостта ще се превърне в естествен декор на съвременното европейско музикално изкуство.

„Този концерт е истинско предизвикателство за нашия оркестър и същевременно възможност да се срещнем с един изключително оригинален артистичен свят. Музиката на Себастиан Щудницки съчетава прецизност и свобода, минимализъм и силна емоционалност. Вярвам, че взаимодействието между неговия характерен звук и оркестъра на театъра ще придобие особена сила на Царевец и ще подари на публиката преживяване, което не може да бъде повторено в обикновена концертна зала", споделя маестро Ганчо Ганчев.

В неподражаемото звучене на Себастиан Щудницки няма излишни тонове. Неговата музика е детайлна, минималистична и прозрачна, но същевременно дълбоко лична и емоционално въздействаща. Тя преминава свободно от един жанр в друг и изгражда разпознаваем художествен свят, в който виртуозното изпълнение на тромпет и пиано се преплита с електронни елементи и оркестрови багри.

Щудницки е международно признат артист, концертирал на сцени и фестивали по целия свят. Работил е с музиканти и формации като Nils Landgren's Funk Unit, Jazzanova, Mezzoforte, Nightmares on Wax, Moritz von Oswald, Emiliana Torrini и Dominic Miller, а впечатляващият му стилов диапазон се разкрива и в участието му в записите на повече от 150 албума. Носител е на наградата ECHO Jazz за инструменталист на годината и на отличието OPUS KLASSIK за албума „A Bernstein Story", създаден съвместно с кларинетиста Себастиан Манц.

През 2014 г. музикантът основава фестивала XJAZZ! в Берлин и става негов артистичен директор. Форумът се утвърждава като значима европейска платформа за съвременен джаз, електронна, неокласическа и експериментална музика, а през 2022 г. получава Германската джаз награда за „Фестивал на годината".

Сред най-значимите проекти на Щудницки през последните години е сътрудничеството му с Камерния оркестър на Одеската филхармония. С украинските музиканти той създава „Memento Odesa" и най-новия си албум „KY!", издаден през 2025 г. Съвместната им работа надхвърля рамките на музикалното партньорство и носи силно послание за човешка солидарност, памет и духовна устойчивост. Непосредствено след гостуването си във Велико Търново Щудницки ще продължи концертния си път с изяви в Киев, Лвов и други европейски градове.