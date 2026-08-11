Откраднаха кола от имот на Ким Кардашиян, има задържан

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Имението на Ким Кардашиян в Хидън Хилс е станало обект на взлом в неделя, след като от имота е бил откраднат автомобил, съобщава Fox News.

Заместник-шерифи от участъка "Лост Хилс" в Малибу са се отзовали на сигнал за кражба с взлом в жилище на адрес в района малко преди 16:00 ч. местно време. На място те са открили пълнолетен мъж, който е бил задържан.

45-годишната Кардашиян и четирите й деца в момента не живеят в къщата, тъй като тя се ремонтира.

„При пристигането си заместник-шерифите откриха пълнолетен бял мъж – Трей Мендел – и го арестуваха по обвинения в кражба с взлом и противозаконно отнемане на автомобил без съгласието на собственика", заявиха властите.

„Заподозреният е транспортиран и настанен в ареста на шерифския участъка "Лост Хилс" по повдигнатите обвинения. Той остава задържан."

От властите допълниха, че разследването продължава и случаят ще бъде предаден на прокуратурата на окръг Лос Анджелис за преценка дали да бъдат повдигнати официални обвинения.

Кардашиян не е била в дома си по време на кражбата.

През 2014 г. риалити звездата и бившият й съпруг Кание Уест купуват имението в Хидън Хилс за приблизително 20 милиона долара. Като част от споразумението при развода Кардашиян изкупува имота и намиращите се в него вещи от рапъра за 23 милиона долара. Разводът на Ким Кардашиян и Кание Уест беше финализиран през ноември 2022 г.