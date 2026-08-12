Захари Бахаров, който може да превърне всеки лош герой в любимец, има рожден ден

Той изигра Иво Андонов в “Под прикритие”, Бай Славе в “Чамкория”, канибала Лобода в “Игра на тронове” и героите му станаха култови. Няколко пъти с колеги актьори напълни зала 1 на НДК с жадна за поезия публика, отишла да чуе стиховете на български автори.

С каквото и да се захване Захари Бахаров, сякаш е орисан на успех. Но зад него стоят много труд, подготовка и перфекционизъм. Съвсем скоро на големия екран се очаква друга голяма продукция с негово участие - филмът на Явор Гърдев “Ян Бибиян”, в който Бахаров ще е дяволчето Фют.

Желаем му здраве и още много успехи!