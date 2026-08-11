Мариус Куркински е пак в киното - играе ангел Рафаил

Мариус Куркински се завръща в киното, и то не в каква да е роля, а за да играе ангел Рафаил като детектив.

Това е главният герой в новия филм на режисьора Димитър Радев “София”, който сам описва лентата като фентъзи драма с криминални елементи. Рафаил не успява да предотврати смъртта на мъж на име Васил и след това започва разследване на живота му, така че да открие следите от добро, които човекът е оставил след себе си.

Това не е първият общ проект на Куркински и режисьора. Радев прави документалния портрет “До Мариус и назад” преди 4 г. В лентата известният актьор говори за детството си, за семейството си, театъра и вярата.

С роли в “София” влизат още популярни имена като Владимир Пенев, Деян Донков, Анна Пападопулу, Койна Русева. Снимките на филма започват след три дни.

