„Турандот" и триумфът на любовта поставиха вълнуващ финален акорд на фестивала „Опера на площада"

С операта „Турандот" от Джакомо Пучини в нощта на 9 август завърши летният фестивал на Софийска опера и балет „Опера на площада" пред катедралата „Свети Александър Невски". Постановката на режисьора Пламен Карталов се превърна в логичен кулминационен завършек на музикалното събитие, което в нов, възроден вариант се провежда за трета поредна година.

Вълшебството на последната опера на Пучини не е само в емоционалната и психологическа дълбочина на музиката, в пищните маски и източната екзотика. Големият смисъл, който спектакълът на Софийска опера разкрива пред публиката е в пълното преобразяване на човешката душа. В тази концепция „Турандот" надхвърля рамките на традиционната приказка, за да се превърне в химн на побеждаващата любов. Режисьорският прочит на Пламен Карталов и музикалната интерпретация на диригента Даниел Орен умишлено търсят човешкото и уязвимото под студената броня на китайската принцеса.

Турандот не е просто безмилостен палач, тя е заложник на собствения си страх. Когато принц Калаф разплита трите смъртоносни загадки, той не просто печели живота си - той предизвиква Турандот да се изправи срещу най-голямата мистерия в живота: уязвимостта да обичаш. Чрез пречистващата сила на музиката и драматичния сблъсък на сцената, постановката доказва, че любовта не е слабост, а единствената сила, способна да събори стените на жестокостта, да стопи ледените сърца и да възвърне светлината в света. Зад маската на жестоката китайска принцеса не се крие чудовище, а уплашено сърце, което чака да бъде спасено. Чрез саможертвата на Лиу и смелостта и целувката на Калаф, ледът се разтапя.

Финалът на операта под открито небе напомня на зрителя за най-важната житейска истина: Любовта винаги побеждава страха и жестокостта! И както самата Турандот пее: „Знам името на непознатия! То е... Любов!" А хорът й отвръща: „Любовта е светлината на света!"

В тази режисьорска концепция виждаме страстен идеализъм, който всъщност е и в основата на човешкото битие, дори не всички хора да го признават - че изкуството и любовта могат да спасят света, точно както във финала на „Турандот". За разлика от постановките, които разглеждат „Турандот" просто като екзотична приказка, в спектакъла на Софийска опера се търси ключът към съвремието чрез азиатската философия. Музиката на Пучини извървява пътя от суровия азиатски деспотизъм до тържеството на хуманизма, което режисьорската визия на Пламен Карталов визуално и смислово материализира на сцената.

Тук бихме могли да направим паралел с финала на една друга постановка на маестро Карталов – „Залезът на боговете". И макар естетиката и философията на Рихард Вагнер и на Джакомо Пучини да са съвсем различни, то и в двата мащабни спектакъла режисьорът разгръща своята концепция за надеждата и светлината. В някои световни постановки финалът на тетралогията „Пръстенът на нибелунга" е мрачен и разрушителен - светът на боговете изгаря в пламъци, Валхала се срутва и настъпва апокалипсис за старата ера.

Маестро Карталов изненадва българската и чуждестранната публика, като превръща финала не просто в край на света, а подсилва темата за изкупващата любов, превръщайки я в символ на надеждата, духовното пречистване и новото начало. Неговият прочит залага на спасението на човечеството чрез всеотдайната, безгранична любов на Брунхилда към Зигфрид, а чрез изкуплението и саможертвата й идва лъч светлина. Този лъч светлина озари и финала на „Турандот", а триумфът на любовта постави вълнуващ финален акорд на „Опера на площада".

„Турандот" възкреси духа на Гена Димитрова

Последната вечер от фестивала беше особено вълнуваща за всички солисти и артисти в постановката, за екипа на Софийска опера, за директора на културната институция акад. Пламен Карталов и за многобройната публика от България и чужбина.

Преди началото на спектакъла под открито небе маестро Карталов каза от сцената, че с тази постановка се отбелязват три големи събития. Българската „Турандот" е специално посветен на 100-годишнината от световната премиера на творбата, състояла се през 1926 г. в миланската „Ла Скала", както и на 85 години от рождението на Гена Димитрова — легендарната и ненадмината изпълнителка на ролята на китайската принцеса, наричана „Турандот на века". С този спектакъл бяха отбелязани и 31 години от създадената специално за Гена Димитрова постановка на „Турандот" в Софийската опера. И със световноизвестното сопрано, и със спектакъла на „Турандот", Софийската опера направи първия си гастрол в Япония, а след това гостува многократно на Страната на изгряващото слънце. „Турандот" под режисурата на маестро Карталов пожъна огромни успехи на турнетата си в цял свят.

С особено вълнение Пламен Карталов покани публиката преди постановката да чуе запис на емблематичното изпълнение на Гена Димитрова на арията Vissi d'arte, vissi d'amore („Живея за изкуството, живея за любовта") от операта на Джакомо Пучини „Тоска".

Духът на Гена Димитрова сякаш даде особена сила на мецосопраното Екатерина Семенчук в ролята на Турандот. Тя изгради образа с изключителен баланс - показа колкото ледена жестокост, толкова и дълбока човешка слабост, уязвимост и всепоглъщаща любов. Гост-солистът Екатерина Семенчук показа и своето голямо уважение към Гена Димитрова, като излезе на софийския площад, облечена с оригиналния костюм и автентичната корона, с които българската прима е изпълнявала ролята на Турандот.

Магията на Изтока завладя сърцето на София

Чуждестранни и български солисти си партнират достойно в постановката. Испанският тенор Хорхе де Леон направи невероятно превъплъщение в ролята на принц Калаф. Неговият глас отекна мощно на площада, а една от кулминациите на вечерта беше емблематичната ария Nessun dorma, която той изпълни с изключителна вокална стабилност, плам и драматизъм.

Емоционален контраст внесе сопраното Каролина Лопес Морено в ролята на вярната робиня Лиу. Със своя красив, лиричен и чист глас родената в Германия певица с боливийски и албански корени, извая един дълбоко вълнуващ образ, изпълнен с нежност и трагизъм, а нейната саможертва в името на любовта трогна публиката.

Доказани солисти на Софийската опера изграждат вокалния и драматургичен гръбнак на мащабната постановка. Светозар Рангелов пресъздава образа на Тимур с разтърсващ драматизъм и басова дълбочина, докато Красимир Динев вдъхва достолепие на император Алтум. От своя страна, Атанас Младенов, Даниел Острецов, Момчил Караиванов внасят ярък артистизъм, динамика и прецизен вокален ансамбъл в ролите на министрите Пинг.Панг и Понг, а в ролята на Мандарина авторитетно се представи Николай Петров.

Под палката на маестро Даниел Орен, оркестърът на Софийската опера изгражда динамичен контраст - от агресивния терор в Пекин до нежната лирика в ариите на робинята Лиу. Този оркестров прочит се превръща в перфектна звукова основа, която превежда публиката през психологическата трансформация от жестокост към всеопрощаваща любов. Музикалната концепция на израелския диригент е експресивна и динамична. Маестро Орен дирижира с цялото си тяло, превръщайки се сякаш в съавтор на действието. Неговата прецизност изваждат на показ и най-фините нюанси в партитурата на Пучини, увличайки оркестъра, хора и солистите в един общ, бурен вихър от емоции. За Даниел Орен гостуванията в България по покана на Пламен Карталов имат сантиментална стойност заради дългогодишните му връзки с най-големите български оперни легенди, сред които са и Гена Димитрова, и Райна Кабаиванска.

Хорът на Софийска опера под диригентството на Виолета Димитрова не е просто фон, а жив образ на народа, който се променя от жажда за кръв до състрадание. Изключителен акцент в спектакъла поставят децата от Детска вокално-театрална формация „Таласъмче" с ръководител Димитър Костанцалиев. С ангелските си гласове, артистично присъствие и забележителна вокална подготовка те внесят светлина и неподправен чар в драматичната атмосфера на постановката.

Внушителната сценография, създадена в партньорство с художника Йоанна Маноледаки, умело вплита в себе си два от най-силните символи на Изтока – Великата китайска стена и дракона. Цялото сценично пространство е подчинено на фигурата на мащабен триизмерен дракон, който напомня за Великата китайска стена и интегрира цялото действие. Изнесена на преден план платформа - тамбур служи като метафорично бойно поле, където Калаф се бори за сърцето на Турандот чрез разплитането на трите загадки. Символите на Изтока се издигат на фона на емблематичната софийска християнска катедрала. Този визуален сблъсък между култури и епохи засили драматизма на вечерта, но и подсили усещането за триумф на любовта.

„Опера на площада" – опера за народа

Тазгодишният фестивал „Опера на площада" протече от 9 юли до 9 август и включи пет различни постановки, като бяха изиграни общо дванайсет спектакъла.

Музикалният диптих „Селска чест" от Пиетро Маскани и „Палячи" от Руджеро Леонкавало в режисура на базата от оригинала на италианската постановка на Пламен Карталов, откри на 9 юли тазгодишното издание на „Опера на площада". Като международна копродукция между Софийската опера и балет и италианските театри в Модена, Пиаченца и Римини, този двоен спектакъл демонстрира как традициите на веризма оживяват с психологическа дълбочина и мощна визуална сила.

Мюзикълът Mamma Mia! отпразнува своето 150-то представление в България по време на „Опера на площада". Обичаният световен мюзикъл, поставен за пръв път у нас от Пламен Карталов през 2018 г., събира на една сцена доказани артисти от различни светове - опера, рок, поп и драматичен театър. Хиляди зрители се заредиха с положителна енергия в продължение на пет вечери, благодарение на вечната музика на ABBA, на иновативната режисьорската концепция и на талантливите български певци, танцьори и музиканти. Mamma Mia! е типично лятно представление, което носи заряд и позитивна енергия, спектакъл, в който любовта отново взима връх и побеждава.

Музикалната поема „Рилският пустинник", разказваща за живота на небесния закрилник на българския народ Свети Йоан Рилски Чудотворец, се превърна в духовна емблема на спектаклите на открито на Софийска опера. По думите на режисьора на постановката маестро Пламен Карталов това е като общонародна молитва за духовно спасение, като призив за покаяние, вяра и единство. Спектакълът, изигран на 1 август, беше посветен на 1150 години от рождението на Свети Йоан Рилски и 1080 години от обявяването му за чудотворец.

Изпълнението под звездите, съпроводено от истинския звън на камбаните на катедралния храм, създава неповторимо пречистващо усещане у хиляди зрители. Площадът пред патриаршеската катедрала е най-силният естествен и духовен декор за житието на Свети Йоан Рилски. Спектакълът е подсилен от въздействаща 3D мултимедия и художествено осветление, които пренасят публиката през вековете.

Сцената и зрителските места на „Опера на площада" всъщност превръщат пространството пред най-голямата българска църква в своеобразен летен и дори античен театър. В типичната си градска среда София няма такива големи сцени под открито небе, предназначени за оперно изкуство и за класическа музика и всъщност площадът пред християнския храм се превръща в прекрасен оперен театър под звездите.

С поставянето на оперни спектакли на открито сред природата маестро Карталов промени самата представа за операта – от дистанцирано елитарно изкуство тя се превърна в демократично и достъпно преживяване, което приобщава към това изкуство нова и нова публика. Още в средата на 80-те години режисьорът визионер създаде първия оперен фестивал под звездите в България - „Сцена на вековете". Историческият хълм Царевец във Велико Търново се превърна в красив оперен театър.

Идеята за летния фестивал „Опера на върховете – Белоградчишки скали" също е на акад. Карталов. Подобно на другите оперни фестивали у нас на открито и „Опера на площада" е изкуство без бариери и без дрескод. Само гласове, музика и атмосфера, които потапят зрителите в магичната атмосфера между два емблематични храма -катедралата „Свети Александър Невски" и древната църква „Света София". Самата архитектура оживява, получава нова функция и става знаков декор, независимо дали ще е за средновековна българска пещера, за православен манастир, за древен Китай, за сицилианско село от преди 150 години или за съвременен гръцки остров.

Публиката на открито съпреживява спектаклите по друг начин, различен от този в затворената зала.

Под звездното небе пулсът на публиката бие по друг начин. Директорът на Софийската опера изповядва философията, че културата се гради с рискови ходове и стратегическо въображение, без страх от метеорологичните условия или логистичните трудности на откритите и необичайни за оперни спектакли пространства и локации, шанс и за нови зрители, нещо, което би трябвало да оценят.

„Спектаклите на открито имат други послания, разказват друг вид и по нов начин историята за герои и събития. Превръщат операта в друг вид изкуство. То е като оперно кино на живо. Ако режисьорът има мисленето на архитекта и композитора, тогава ще съумее да изгради партитурата на полифоничен образ на спектакъл в синхрон със звученето на избраното място сред природата, където се играе на естествен декор", казва акад. Карталов в интервю за „Медиапул".

„Използването на всички подробности на мястото е особено важно за композирането на сцените и картините с фактите и обстоятелствата на развиващото се действие. Никога не забравям, че сред природата, на открито, оперната драматургия се разтваря с други величини. Това оправдава и дързостта, и огромните рискове, на които са подложени всички - и създатели, участници и на самата публика."

София вече е в очакване на следващото издание на „Опера на площада" – през лятото на 2027 г.

Отзив от Марина Чертова - културен наблюдател