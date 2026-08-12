81-годишният Род Стюарт прекъсна турнето си в САЩ, за да му поставят стент

Само преди година, навършвайки 80 г. Род Стюарт пя и танцува пред 100 000 души в Гластънбъри, но сега негов концерт бе отменен заради запушена артерия.

През юни 2025 г. грипът повали певеца и той трябваше да насрочи нови дати за шест концерта в САЩ, включително в Лас Вегас и Калифорния. 11 месеца по-късно, през май 2026 г. Стюарт натъжен обяви, че се налага да отмени други два концерта в Лас Вегас часове преди началото им заради синузит и изискване на лекарите гласът му да почива.

Доскоро тези неволи изглеждаха като лош късмет. На 9 август обаче малко преди Род Стюарт да излезе на сцената в музикалния център "Ривърбенд" в Синсинати организаторите съобщиха, че концертът се отлага заради непредвидена, но малка медицинска процедура, изискваща незабавно внимание. Билетите остават валидни.

На следващия ден бе отменен още един концерт.

Какво всъщност се случи? В Instagram профила на певеца бе съобщено: "След допълнителен медицински преглед, сър Род Стюарт успешно претърпя рутинна процедура за коронарно стентиране."

С годините коронарните артерии се задръстват с холестеролни плаки и се налага в тях да се вкара тънка гъвкава тръбичка (катетър) и стент, който не допуска ново запушване.

Пациентът обикновено се прибира вкъщи след ден-два. Според медиците Стюарт е понесъл интервенцията много добре, но за да върне предишната си форма ще са му необходими 4 седмици. За попзвездата това е огромен проблем, защото е по средата на своето прощално турне "One Last Time" и пропуска изявите си в Кливланд, в Канзас Сити, Лас Вегас на 18 август и серията представления в "Колизеума" на Caesars Palace, а след тях и концертите в Минесота, Илинойс и Мексико, отбелязва „Ролинг Стоун". "Дълбоко съм покрусен, че пропуснах тези шоута и съжалявам, че разочаровах феновете си, но с нетърпение очаквам скоро да се върна на сцената и да се забавлявам отново с всички вас – обобщи тъжно Стюарт. - Вече се чувствам по-добре и определено се възстановявам."

Стюарт беше обявил, че спира с мащабните световни турнета в края на 2025 г., но настояваше, че това няма да е пенсиониране. Идеята бе, че възнамерява само да намали темпото, сега изглежда, че здравословното му състояние силово го застави да го направи.