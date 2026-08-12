С езеро в имението Джейми Оливър спаси градината си, Дейвид Бекъм нямаше този шанс

Въпреки че силното слънце изпепелява именията на британските знаменитости, някои все пак намират начин да спасят градините си.

Заради сушата в страната е забранено поливането, но при наличието на частен водоем, езеро или кладенец се допускат някои изключения. Именно такъв е случаят с готвача Джейми Оливър, чиито насаждения се открояват на фона на изсъхналите треви и полета в Есекс. Причината е в предвидливостта на кулинарния спец, който си е изградил голямо частно езеро и от него е прокарал тръба към градините с любимите си плодове, зеленчуци и подправки. Тъй като водоемът е в границите на имението, няма проблем с водата от него да полива градините си, отбелязват издания като Hello! и Gazette. Джейми Оливър казва, че първата паста на сина му Бъди по нищо не се различавала от неговата. Снимка: Инстаграм

51-годишният Оливър живее в Spains Hall във Финчингфийлд - имот с 12 спални, който купува за 6 милиона паунда през 2019 г.

За разлика от него имението на Кийт Ричардс буквално е опустошено. Също както и това на Дейвид Бекъм. Футболният ас държи да бере собствени плодове и зеленчуци, но в момента градините му приличат по-скоро на пейзаж от саваната. Според медиите на Острова причините са много. От една страна те са свързани със 7-седмичното отсъствие на фамилията и престоят им в САЩ за световното първенство по футбол. От друга, Бекъм също имат езеро в имота си, но заради сушата то видимо е намаляло. Освен това имението попада в район в близост до столицата, където заради недостига на вода е забранено да се използват каквито и да е пръскачки или маркучи.

Така изглеждаше градината на Дейвид Бекъм преди сушата. СНИМКА: ИНСТАГРАМ

По-различен е случаят с Highgrove, провинциалният дом на крал Чарлз III. Той е освободен от забраната, но по друга логика. В имението се отглежда продукция, която се продава. Тоест земята се обработва със стопанска цел, а поливането на търговски култури е сред официалните изключения, отбелязва Hello!.