Италианската Дара? Тя е рапърката Анна Пепе

И двете са звезди в страните си, и двете са идоли на младите поколения

Когато неотдавна чух за първи път по италианското радио новия сингъл на Анна White Girl Wasted, неволно се сетих за Bangaranga на Дара. Не защото двете песни си приличат буквално, а защото носят една и съща експлозивна енергия. Това е онзи модерен електронен пулс, който те кара да станеш от стола, още преди да си чул припева. И двете момичета са свежи красавици, които обичат често да импровизират с цвета на косите си. И двете произлизат от морски градове и сами са прокарали пътя си до върха.

И двете в един момент от живота си е трябвало да се борят с хейтърите в социалните мрежи, за да се докажат на публиката. Когато прослушате и други песни на Анна от публикувания на 10 юли албум Million Dollar Babe, обаче си давате сметка за разликите ѝ с българката. Дара остава вярна на големия поп спектакъл, с който тази година донесе първата победа на страната ни в историята на “Евровизия”. Анна Пепе, както е истинското име на изпълнителката, тръгва от съвсем друго място - от италианския рап, трапа и американската ърбън култура. Но точно както Дара покори българската публика, така днес 22-годишната Анна е безспорният идол на младите италианци.

Родена е на 15 август 2003 г. в Ла Специя - пристанищен град на Лигурийско море. Дара пък е родена във Варна и израства край Черно море. Двете момичета от морски градове са силни личности, които превръщат музиката в своя съдба още като деца. При Анна музиката буквално е семейна история. Баща ѝ Кристиан Пепе е бивш футболист, преминал през школата на “Сампдория”, а след края на футболната си кариера става диджей. Именно той запалва дъщеря си по хип-хопа, американския рап и виниловите плочи. Майка ѝ Стела Санвитале е скулпторка, така че

изкуството винаги е било част от ежедневието у дома

Докато други деца слушат детски песни, малката Анна расте с американската рап сцена и с музиката на Ники Минаж, която мнозина наричат Кралицата на рапа. Започва да пише стихове, след това текстове, качва свои импровизации в инстаграм и ютюб, без изобщо да подозира, че след няколко години ще се превърне в най-голямото женско име в италианския рап. Пътят ѝ обаче съвсем не е безоблачен.

Още първите ѝ клипове предизвикват вълна от подигравки в социалните мрежи. Самата тя неведнъж е разказвала, че именно хората от родния ѝ град са били сред най-големите ѝ критици.

“Ла Специя е малък град. Там има много предразсъдъци.

Половината хора ми се подиграваха

още след първия ми фрийстайл. Свикнах с омразата още тогава и това ме подготви за хейта в цяла Италия”, признава певицата. Днес тя гледа на онези години почти с усмивка, защото именно те я научават да не се влияе от коментарите.

Истинският пробив идва през 2020 г. с Bando. Песента я превръща в най-младия изпълнител, оглавявал официалната италианска класация за сингли. Следват хит след хит, милиони стриймове и рекорди, а дебютният ѝ албум през 2024 г. Vera Baddie се превръща в културен феномен сред поколението Z.

Днес картината удивително напомня на това, което Дара означава за младите българи. И двете са много повече от певици. И Анна, и Дара диктуват мода, език, поведение. Феновете им копират начина им на обличане, прическите, изразите им, а социалните мрежи превръщат всяка тяхна публикация в събитие.

И все пак между тях има съществена разлика. Дара е артист, който винаги е бил свързван с поп музиката и огромното сценично шоу. При Анна всичко започва от улицата, от фрийстайл видеата и суровата енергия на рапа. През последната година обаче тя очевидно направи следващата крачка.

Новият албум Million Dollar Babe показва една различна Анна - по-смела, по-уверена и музикално много по-разнообразна. Самата тя споделя, че дългите престои в САЩ са я вдъхновили да експериментира с електронната данс музика, с данс-поп и със звученето на началото на 2000-те години.

Именно затова,

когато звучи White Girl Wasted, българският слушател не може да не направи асоциация с Bangaranga

Не защото песните са еднакви, а защото притежават еднакъв заряд от динамични електронни бийтове, фестивална атмосфера и усещането, че са създадени за огромна сцена и десетки хиляди хора. Приликите между двете певици не свършват дотук.

И Анна вярва, че музиката трябва да носи радост. “Хората не искат да слушат за проблемите ми. Искат да се забавляват”, казва италианката. Затова тя определя песните си като “балон от положителна енергия”, в който феновете могат да избягат поне за един час от тревогите си.

Това е философия, която отлично познаваме и от Дара.

Днес успехът на Анна вече излиза далеч извън границите на Италия. През 2025 г. Billboard я отличи като Global Woman of the Year - Italy, а на церемонията в Лос Анджелис тя излезе на една сцена с куп звезди.

Само две години след дебюта си тя вече има десетки платинени отличия, милиони продадени копия, договор с американската Republic Records и статут на най-голямата женска звезда в италианския рап.

Дали Анна е италианската Дара? А защо не? И двете говорят на едно и също поколение. И ако Дара показа, че България може да спечели “Евровизия”, Анна доказа, че една 22-годишна рапърка от Ла Специя може да “превземе” цяла Италия, без да изневерява на себе си.

Ако следващият ѝ музикален завой продължи в посоката, загатната от White Girl Wasted, няма да е изненада, ако скоро и тя се устреми към “Евровизия”. В свое интервю неотдавна за италианските медии Анна призна, че предпочита победа на “Евровизия”, а не на Сан Ремо.