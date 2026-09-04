Най-доброто за гледане на столичните сцени през новия сезон

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Полски режисьор поставя в Младежкия текст на нобелова лауреатка, Стайко Мурджев прави пародия по Чехов в Сатирата

Продължаваме да представяме планираните постановки в столичните театри за сезон 2026/2027 г.

Нови пиеси в Сатирата

На първи септември е премиерата на новото “Политическо кабаре”, досега приемано с огромен интерес. Сатирата е единственият столичен театър, на който му прилича този жанр.

В края на месеца е премиерата на “Прелюбодейци” от Майкъл Джейкъб, американски автор на сценични и тв пиеси, носител на “Еми”, номиниран за “Оскар”, “Златен глобус” и БАФТА. Прославен автор. Режисира Калин Сърменов, участват Ива Тодорова, Деница Даринова, Тони Минасян, Борислав Захариев, Ивайло Калоянчев и двама студенти. На присмех са отношенията между поколенията.

На сцената в “Хепи Сатира” Къци Вапцаров показва свой текст, построен върху диалог между жена и изкуствен интелект. Дебютира Елена Огнянова, с нея са Албена Михова и Тео Елмазов.

През декември за камерната сцена започва репетиции младият режисьор Пресиян Кузов, текстът е “Докато смъртта” от Стефан Фьогел. Стайко Мурджев ще работи пародия на Чехов от Кристофър Дюранг с емблематичното пародийно заглавие “Маша, Таша, Ваня и Спайк”.

За тази сцена актьорът Явор Борисов подготвя пиесата “Всичко за жените” от Миро Гарван. Ще играят Анджелика Джамбазова, Алекс Сърчаджиева и Анна Станчева.

“И най-мъдрият си е малко прост” и тази година ще се играе в Сатирата.

За новия сезон остават постановки, които вече са доказали големия интерес на зрителите. Венцислав Асенов е режисьор на класиката на Островски “И най-мъдрият си е малко прост”. Към заглавието е прибавено “- ХХI век”. Явор Борисов режисира “Пак плаче, но този път от щастие”, сатира от Новица Савич. Хореографията е на Рада Кайрякова. Участват Полин Лалова, Божидар Мицев, Тео Елмазов, Лана Гекова, Ивайло Калоянчев.

Прочутият текст на Евгени Шварц по Андерсен - “Новите дрехи на краля”, се поставя от Бисерка Колевска и хореографа Зорница Петрова. На камерната сцена “Методи Андонов” излизат Боян Арсов, Анджелика Джамбазова, Антъни Пенев, Асен Мутафчиев, Ирина Първанова, Константин Икономов, Любомир Ковачев, Мартин Желанков, Стефания Кочева, Симеон Гълъбов.

Калин Сърменов поставя “Примадони” от Кен Лудвиг с хореография на Росен Михайлов и участие на Анита Ангелова, Михаил Сървански, Светлозар Начев, Мила Пейова, Явор Борисов, Петър Калчев, Иван Панев, Венцислав Венциславов.

Свирят на живо музиканти, играят и студенти от класа на Сърменов в колежа “Любен Гройс”. Мартин Каров режисира “Безопасни връзки” от Жерар Льозие с участието на Явор Борисов, Албена Михова, Рада Кайрякова, Екатерина Георгиева, Мартин Желанков, Симеон Гълъбов. Ана Вълчанова режисира “Брадатата графиня” от Нийл Саймънс с музика на Мартин Каров. Участват Албена Павлова, Боян Арсов, Лана Гекова, Кирил Бояджиев, Мартин Каров.

Димитър Горанов режисира “Роби Уилямс беше тук” от Ирина Гигова с участието на Борислав Захариев, Сотир Мелев, Белослава Ангелова и Михаела Михайлова.

Театър “Българска армия” е дом на класиката

Театралите знаят колко е трудно да построят спектакъл по класически текст, от онези пиеси, които носят историята на блестящ сценичен живот и бързо се прехвърлят в учебниците на театралните училища. По различни причини в Армията се отнасят гостоприемно към класически пиеси.

Гост-режисьорът Стоян Радев постави “Хамлет” с хореограф Теодора Попова и с участието на Ясен Атанасов, Иван Радоев, Владимир Матеев, Веселин Ранков, Ели Колева, Гергана Плетньова, Васил Дуев-Тайг, Атанас Атанасов, Веселин Анчев, Владислав Виолинов, Тигран Торосян, Гергана Данданова, Симеон Дамянов, Ася Ингилизова, Александър Дойнов, Стойко Пеев, Калин Иванов.

Продължава да се радва на фенове комедията на Шекспир “Много шум за нищо”, режисирана от Красимир Спасов. Автор на сценографията и костюмите е Радина Близнакова.

Моню Монев, Иван Радиев и Юлиан Вергов в “Кафе с претенция”

Към големите удари на театъра поставяме и “Кафе с претенция” с текст на Георги Марков и с участието на трима големи - Иван Радоев, Юлиан Вергов и Моню Монев. Музиката е на Дони.

В афиша блести спектакълът ветеран заради броя на срещите си с публиката “Секс, наркотици, рокендрол” на Ерик Богосян в режисурата на Николай Ламбрев-Михайловски и с участието на Ивайло Христов, Дони и Коцето - Калки.

Дони, Ивайло Христов и Коцето Калки и тази година ще играят “Секс, наркотици и рокендрол” в Театъра на армията.

Новият сезон ще покаже (с проекти да излязат на сцена до Нова година) “Гняв” по Стивън Кинг, постановка на Стефан Спасов с младите актьори на трупата; спектакъл за интимното салонче на петия етаж с режисьор Стилиян Петров по негов текст за Екатерина Каравелова с разпределение на Стефка Янорова и Гергана Плетньова; комедията на големия Едуардо де Филипо “Брак по италиански” в режисурата на Стоян Радев. С музиката на Стефан Вълдобрев играят Иван Радоев, Гергана Данданова, Ели Колева, Ненчо Илчев, Алена Вергова, Йордан Ръсин, Мирослав Пашов, Лара Златарева, Александър Дойнов и др.

Полски сценичен гуру в Младежкия театър

Младежкият театър изпрати много успешен сезон. Представлението “Албион” на Зафир Раджаб спечели “Аскеер” за режисура, като имаше общо 6 номинации в различни категории.

Този спектакъл остава като стълб в бъдещата програма, а зрителите ще могат да гледат наесен и другите хитови представления, които събират публика - “Великият Гетсби”, “Трамвай Желание”, “Чайка”, “Сън в лятна нощ”. Младото ръководство на трупата отвори широко вратите да влезе свеж въздух и резултатите в последните две години са видни с просто око, а откриването на кукления театър към основната сграда “В лунната стая” беше истинско събитие за града.

Руши Видинлиев е в главната роля във “Великият Гетсби” в Младежкия театър.

С тези постижения зад гърба си Младежкият театър тръгва за първи път в историята си към мащабен проект с международен творчески екип. Полският режисьор Гжегож Яжина - един от най-влиятелните реформатори на театъра в Полша и Европа, репетира “Е.Е” по едноименния роман на нобеловата лауреатка за литература от 2018 г. Олга Токарчук. Яжина е известен със своя радикален театрален език, в който визуалната картина миксира похвати и ефекти от киното, музиката и мултимедията, а класическите текстове се интерпретират по нестандартен начин. Токарчук е разпознаваема с мащаба и размаха на своето повествование, с енциклопедичните си знания и със своя философски и силно хуманистичен стил, съчетаващ история, модерни митове, сънища, психология и философия. Темите, които я интересуват - идентичност, миграция, памет, я родеят с Георги Господинов, с когото са близки колеги и приятели. Колаборацията между Токарчук и Яжина звучи обещаващо. В спектакъла са поканени Теодор Ненов, Моника Иванова, Искра Донова, Кирил Недков, Светослав Добрев, Стефан Додуров, Гергана Христова, Емили Тремоил, Ралица Туджаро, Ангелина Славова и Кънчо Кънев.

“Албион” е един от най-посещаваните спектакли в Младежкия театър.

Няма причини готовите представления от миналия сезон да бъдат забравени. Повечето са за редовната детска и тийнпублика - “Буратино”, “Граф Монте Кристо”, “Карлсон, който живее на покрива”, “Дивите лебеди”, “Вино от глухарчета”, “Горчиво!”, “Феята Ванилия”, “Малката елфа”, “Сън в лятна нощ”.

Изучаване на театъра заедно с изучаване на човека

Както се досещат заклетите театрали по заглавието, намираме се на територията на “Сфумато”. Тук нямат причини да изоставят спектакли, които са резултат на творческа работа от типа на ателие - “Дишай”, “Лицето на ближния” (програма “Изгонване на бесовете” от Достоевски), “Бесове” (програма “Изгонване на бесовете”), “Последната лента” и “Не аз” (програма “Бекет”), “О, щастливи дни” от Бекет, “Митове за крал Макбет”, “Луда трева” (програма “Ноев ковчег”), “Трябва и някакво действие, Хамлете”, “Всичко на масата”, “За явленията и съществуванията”, “Секс и драма”, “Бели нощи”, “Животът, макар и кратък”.

Елена Телбис и Бойко Кръстанов в “Дишай” в “Сфумато”

За обозримото бъдеще се подготвят спектаклите: “Седмият ангел” по Клаус Ман, нова пиеса на Георги Господинов, “Г-н Колперт” от Давид Гизелман, “Антитъга” от Стефан Иванов с режисьор Антон Угринов и с участието на Анета Иванова, Василена Кънева, Йордан Върбанов, Петър Андреев.

Разнообразие в МГТ “Зад Канала”

Есенната програма включва заглавията, които се въртят в афиша на театъра: “Велика”, “Случаят Джем”, “Сън в зимна нощ”, “Тартюф”, “Трейнспотинг”, “Празникът”, “Хайде да се трепаме”, “Недоразбраната цивилизация”, “Една испанска пиеса”, “Аз обичам, ти обичаш, тя обича”, “Обществен враг”, “Портокал с часовников механизъм”, “Неделя вечер”, “Капан за самотен мъж”, “Кой се страхува от Вирджиния Улф”, “Джъмпи”.

Весела Бабинова в представлението “Велика” на МГТ “Зад канала”

Новото заглавие е “Скакалци” по Ст. Л. Костов с режисьор Бина Харалампиева и с участието на Филип Аврамов, Малин Кръстев, Христина Джурова, Жени Александрова-Лечева, Василена Атанасова, Мартина Тодорова, Богдан Бухалов, Александър Кендеров, Иван Петрушинов, Емил Котев, Александър Карасански, Атанас Чопов, Стефан Рядков, Стоян Младенов.

Нямам претенцията, че съм показал всички нови заявки на столичните сцени.

Животът в театрите е много динамичен, идват и си отиват режисьори, отпадат или се включват актьори в репертоарните постановки. Тази динамика е едно от най-вкусните качества на театралното всекидневие. И ако разберем за интересни намерения в някой театър, незабавно ще съобщим на публиката.