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Койна Русева и Невена Бозукова на яхта в открито море

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Койна Русева с кучето си по време на лятната ваканция

Сред вълните, в откритото синьо море на яхта плават двете актриси Койна Русева и Невена Бозукова - Неве. Те пуснаха красиви кадри от лятната си почивка и макар да изглеждат съвсем подобно, не е ясно дали са заедно.

“Сега разбирам: в топлите ми длани е сгушено соленото море…”, написа Невена Бозукова. Тя позира, разперила ръце, усмихната към слънцето и изправена на носа на яхтата. “Много ти отиват яхти!”, коментира снимката сценаристът Георги Иванов.

Невена Бозукова позира усмихната и щастлива на яхта. СНИМКИ: ФЕЙСБУК
Невена Бозукова позира усмихната и щастлива на яхта. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

А Койна Русева е на морско пътешествие с немската си овчарка. Двамата са се гушнали, а на кадрите тя пише: “При вълнение и той се вълнува”. Актрисата често публикува кадри от почивките си по диви плажове и сред природата, където кучето винаги ѝ прави компания.

Актрисите най-вероятно са избрали да почиват извън България, както повечето си колеги това лято.

Орлин Горанов празнува рождения си ден на яхта.
Орлин Горанов празнува рождения си ден на яхта.

И певецът Орлин Горанов избра да пори вълните през лятната ваканция. Той дори посрещна 69-ия си рожден ден в събота на палубата на яхта, откъдето пусна и няколко кадъра. “Обожавам морските хоризонти... успокояват ме. Мога да ги съзерцавам с дни, без да ми омръзне”, написа певецът към един от кадрите.

Койна Русева с кучето си по време на лятната ваканция
Невена Бозукова позира усмихната и щастлива на яхта. СНИМКИ: ФЕЙСБУК
Орлин Горанов празнува рождения си ден на яхта.

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