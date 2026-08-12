Всеки сам избира как да играе и 125 хил. евро награда в новия сезон на “Стани богат”

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Още преди първия въпрос всеки участник сам ще избира как да играе и по какви правила - от първите сезони или по актуалните. Това е промяната в новия сезон на “Стани богат”. Ако участникът избере класическия вариант със старите жокери, ще се бори за голямата награда от 125 000 евро. Ако избере новите правила, тогава ще има “по-голяма гъвкавост при избора на жокери”, обясняват от предаването.

Емблематичното предаване става на 25 години, откакто се излъчва в България.

“Играта се променя с времето, но знанието никога не губи стойността си, казва водещият Ники Кънчев.