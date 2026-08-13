Може ли да срещнеш пак любов след смърт преди сватбата

Мечтаният живот на Лекси Доусън се сгромолясва, след като любимият ѝ загива при инцидент в навечерието на сватбата. След смазващата болка и нестихващите сълзи младата женаи не вярва, че отново ще бъде способна да обича. Та кого би могла да срещне в малкото идилично градче, където е израснала и познава всички? Със сигурност не и красивия непознат, когото местните клюкарки одумват.

Германската писателка Мануела Инуса описва романтичната история в “Дом на щастието” (изд. “Хермес”) - първата книга от новата ѝ поредица “Лейк Парадайз”.

